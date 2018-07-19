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В Омской области в котловане утонул 6-летний мальчик
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В Омской области в котловане утонул 6-летний мальчик 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Следком Омской области сообщает, что 18 июля около 21 часов в котловане глубиной всего 1,2 — 1,5 метра, расположенном около села Яман Крутинского района Омской области утонул 6-летний мальчик. По предварительным данным, он вместе с сестрами 11 и 6 лет без разрешения родителей приехали на велосипедах купаться на котлован, где мальчик, не умевший плавать, утонул.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи убедительно просят родителей ежеминутно контролировать своих детей, строго запретить им ходить без сопровождения взрослых на водоемы и купаться!
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