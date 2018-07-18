Смерть под водой. В Омской области с начала сезона утонуло более 30 человек

Июль — самый жаркий месяц в Сибири, и в разгар лета многие омичи ищут спасения от жары в прохладе рек и озёр. Но из-за пренебрежения элементарными правилами поведения на воде купание может пре­вратиться для них в трагедию.

Так, с начала этого сезона в Омской области утонуло 30 человек, среди них — четверо детей.

Как сводка с фронта

По факту гибели на воде следственный комитет обязан заводить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Причин трагедий несколько, все их придётся установить ведомству, но обстоятельства известны.

В Тевризском районе утонула 14-летняя девочка, она с компанией подростков отдыхала на берегу Иртыша. Около 20 часов она решила искупаться, зашла в воду, а через какое-то время закричала и скрылась под водой. Друзья попытались её спасти, но не смогли.

5 июля около 19 часов на дамбе реки Камышловки в селе Мельничном Омского района утонула девочка-подросток. По предварительным данным следствия, девочка и её двоюродная сестра зашли в воду, когда отец последней рыбачил рядом. Неожиданно девочки, оступившись, попали в яму и стали тонуть. Мужчина смог спасти свою дочь, но племянницу не успел, она захлебнулась.

9 июля около 17 часов в Иртыше в городе Таре утонул 11-летний мальчик, который без разрешения мамы пошёл с друзьями купаться на реку. Ребята, играя, замеряли глубину, в это время мальчик попал в донную яму и захлебнулся. Тело ребёнка на следующий день нашли в реке.

Ранее сотрудник МЧС спас 13-летнего подростка, который чуть не утонул. Вытаскивая ребёнка, мужчина погиб сам. Инцидент произошёл на реке Оша в Колосовском районе. Ребёнок полез в воду в необорудованном месте.

Трагедия со взрослыми случилась в Павлоградском районе. Вместе с друзьями местный житель загорал, отдыхал, но стоило зайти в воду — пошёл ко дну. Несчастье произошло в селе Тихвинка. 59-летний мужчина начал тонуть и просить о помощи. Очевидцы тут же бросились на подмогу, но пока доплыли, тот уже скрылся под водой. Тело омича вытащили на берег и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

11 июля в результате несчастных случаев на воде утонули два человека.

Следственными органами Следственного комитета России по Омской области по этим фактам проводятся доследственные проверки.

«В реке Иртыш, в районе парка культуры и отдыха «Зелёный остров», утонул 25-летний молодой человек, а в деревне Исаевке Горьковского района в котловане утонула 27-летняя женщина», — сообщили в ведомстве.

Нельзя, но очень хочется

Все мы знаем элементарные правила поведения у водоёмов, например, то, что одному купаться запрещено, в незнакомых местах не ныряют, входят в воду, постепенно охлаждаясь, и не сидят там до посинения. Купаются с перерывами по 5-10 минут, чтобы организм согрелся и не началась судорога. Ну а то, что следует рассчитывать свои силы и трезво оценивать ситуацию, в прямом и переносном смысле, что не стоит рисковать — об этом тоже знаем. Но тысячи людей ежегодно тонут.

Как говорят спасатели, основной причиной трагических случаев на воде становится чрезмерное употребление алкоголя, в случае с гибелью детей — халатность родителей. Ещё одна опасность связана с тем, что омичи выбирают для купаний места, для этого не приспособленные. Так, совсем недавно комиссия мэрии обследовала несколько прибрежных территорий в Советском округе и обнаружила на берегу Иртыша в посёлке Николаевка компанию омичей на диком пляже. Таких мест в Омске наберётся ещё с два десятка.

Согласно статистике, именно здесь из-за отсутствия постоянного контроля и спасателей зачастую происходят несчастные случаи. С начала лета в местах несанкционированного купания зарегистрировано два несчастных случая. При этом в акваториях пяти официально действующих на территории Омска пляжей, где работают матросы-спасатели, ни одного водного ЧП не было.

Несколько советов даёт руководитель Омского регионального отделения РОССОЮЗСПАС Александр Пономарёв . Если вы решитесь на спасение утопающего, важно реально оценить свои возможности: лучше один утопший, чем два.

«Доплыв до пострадавшего, нужно, что называется, зайти сзади, потому что в панике он будет пытаться ухватиться за вас. Главное правило — держать его носоглотку над водой», — говорит Пономарёв.