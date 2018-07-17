В городах ПФО подвели первые экономические итоги мундиаля 

Нижний НовгородДополнительный доход в сферах розничной торговли, платных услуг и общественного питания в Нижегородской области составил порядка 8-9 миллиардов рублей, что оказалось на 2-3 миллиарда выше прогнозируемого, сообщил и. о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский. В целом, по словам чиновника, чемпионат мира по футболу обеспечит до 1 процента роста валового регионального продукта области. Самым популярными сувенирами стали матрешки, кокошники и шапки-ушанки. Средний чек в магазинах для туристов в дни проведения матчей составил более двух тысяч рублей. Это стало хорошим подспорьем для народных художественных промыслов. Гости купили 3,5 тысячи матрешек, что в десять раз больше, чем годом ранее. Что касается заведений общепита, их выручка выросла в 3-5 раз. В фаворе, конечно, было пиво, продажи которого увеличились на 35 процентов. Достаточно сказать, что в некоторых кафе и барах к ажиотажному спросу оказались не готовы: пенный напиток кончался задолго до того, как завершались гуляния фанатов, поэтому приходилось спешно подвозить свежие кеги. По предварительной информации, во время ЧМ-2018 регион посетило около 355 тысяч гостей, из них примерно 150 тысяч — иностранцы. Изначально власти прогнозировали 200 тысяч туристов и теперь рады несбывшемуся прогнозу. Для знакомства с потенциалом Нижегородской области регион посетили делегации из 13 стран: Хорватии, Швеции, Кореи, Аргентины, Великобритании, Панамы, Уругвая, Швейцарии, Коста-Рики, Франции, Дании, Боснии и Герцеговины, Катара. Именно этот факт дает местным чиновникам надежду, что эффект от мундиаля будет более долгосрочным. — Безусловно, самым значимым событием стал визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, — продолжил Дмитрий Сватковский. — Встреча врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с нею была очень результативной. По итогам визита принято решение организовать бизнес-миссию деловых кругов Хорватии в наш регион осенью текущего года. СаранскВ преддверии чемпионата мира международное рейтинговое агентство Moody. s выпустило обзор, посвященный влиянию мундиаля на российскую экономику. По оценкам экспертов, наибольшую выгоду от проведения спортивного праздника получит Мордовия из-за небольшого размера экономики региона: инвестиции в этот субъект РФ, связанные с проведением футбольного первенства, в 2018 году превысят 9,5 процента годового объема. Сегодня прогнозы аналитиков Moody. s начинают сбываться. Как уже писала «Экономика Поволжья» (номер от 10 июля, статья «Невиданный наплыв»), Саранск установил абсолютный рекорд среди городов-организаторов ЧМ-2018 по росту турпотока (что опять-таки говорит о его скромных размерах в обычное время). В период проведения матчей 300-тысячная столица Республики Мордовия (РМ) приняла 160 тысяч человек, заполняемость отелей была стопроцентной. Пиковую нагрузку испытывали в эти дни также городские рестораны, кафе и закусочные. Для обслуживания многотысячной армии болельщиков в Саранске работало 688 точек общепита, в том числе 189 временных. — В системе общественного питания было создано дополнительно пять тысяч посадочных мест, это позволило расширить зону обслуживания на восемь тысяч человек, — рассказал первый замминистра экономики, торговли и предпринимательства РМ Дмитрий Иванов. Только Нижегородскую область во время ЧМ-2018 посетили официальные делегации 13 стран, власти надеются, это даст толчок развитию двусторонних отношенийСледует отметить, что в преддверии спортивного праздника аэропорт Саранска впервые в своей истории получил статус международного. Сейчас власти республики ведут переговоры о том, чтобы сохранить его и в будущем. — Думаю, что решение на этот счет будет положительным, — заявил гендиректор аэропорта «Саранск» Михаил Берман. — В этом случае потребуется около года, чтобы привести временный международный пункт пропуска, который открыт в нашем аэропорту, в соответствие с требованиями, предъявляемыми к постоянному пропускному пункту. СамараВ Самарской области общий объем инвестиций в подготовку к ЧМ-2018 составил примерно 50 миллиардов рублей (вместе со строительством стадиона), а вот сколько регион дополнительно заработал, пока не сообщается. За шесть игр «Самара Арену» посетили более 250 тысяч человек, сообщил врио вице-губернатора Александр Фетисов. Фан-зону — более 600 тысяч человек. То есть загрузка была почти максимальной. По словам руководителя департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития, инвестиций и торговли региона Алексея Софронова, денежная составляющая (имеются в виду данные по продажам еды, напитков и сувениров на стадионе и в фан-зоне. — Прим. Ред.) по договоренности с FIFA составляет коммерческую тайну. Однако, как оговорился чиновник на пресс-конференции в начале июля, «проект окупается». Также было отмечено, что очень востребованной оказалась продукция местного пивзавода и региональной компании, производящей мороженое. Предприятия работали в усиленном режиме. Самыми покупаемыми блюдами стали хот-доги, бургеры и стритфуд (куриные крылышки, кольца кальмара, луковые кольца). КазаньТатарстану чемпионат мира принес в общей сложности более 11,2 миллиарда рублей. Это деньги, которые около 300 тысяч туристов потратили в Казани на питание, проживание и размещение. К примеру, только посетители фан-зоны за время ее работы съели около 80 тонн еды и употребили более 100 тысяч литров напитков. Многие приезжие охотно соглашались приобретать различные туристические продукты: экскурсии по достопримечательностям в другие города республики. По данным госкомитета республики по туризму, столицу региона посетили граждане 36 стран, большинство которых приехали ради международного турнира. В итоге доходы казанских предприятий сферы услуг во время ЧМ практически в шесть раз превысили показатели июня-июля прошлого года. В ведомстве отметили, что потраченная туристами в Казани сумма в реальности может превысить 18 миллиардов рублей, поскольку в статистике не учитывались транспортные расходы. Как отметил замминистра экономики Татарстана Булат Хазиахметов, чемпионат мира — это не только разовый заработок для города и республики, но и толчок для развития и привлечения новых инвестиций. Окончательный экономический эффект будет подсчитан чуть позже, хотя практически все причастные предприниматели отметили: сезон уже удался, обороты продаж и производства выросли, выручка в некоторых сферах оказалась беспрецедентной.