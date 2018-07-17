В Югре программа развития АПК выполнена на 110%

Более 1,5 миллиарда рублей было направлено на развитие агропромышленного комплекса в Югре в 2017 году. Уровень достижения показателей госпрограммы превысил 110%. Об этом на заседание общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития округа сообщила руководитель аппарата губернатора Югры Ольга Белоножкина.

«Выпуск пищевой и рыбной продукции составил 15,7 тысячи тонн, заготовлено более 900 тонн дикоросов, фермерскими хозяйствами автономного округа произведено свыше 9 тысяч тонн мяса, 15 тысяч тонн молока и 15 миллионов штук яиц. Также создано 8 новых фермерских хозяйств. Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами Югры реализуется 3 инвестиционных проекта с привлечением средств окружного бюджета», — отметила Ольга Белоножкина.

Член общественного совета при департаменте промышленности автономного округа Андрей Назаренко подчеркнул, что программа была приведена в соответствие со стратегией социально-экономического развития Югры до 2030 года.

«По итогам года появилось 7 новых крестьянско-фермерских хозяйств. Стопроцентное исполнение было достигнуто по таким показателям, как валовый сбор картофеля, количество построенных животноводческих ферм, добыча и выращивание рыбы, производство молока и другим. Перевыполнение отмечено по производству мяса», — пояснил он.

При этом для югорчан, проживающих в сельской местности было приобретено около 800 квадратных метров жилья вместо запланированных 300.

«По итогам оценки программы ее реализация была признана эффективной — присвоена оценка «хорошо», — отметил Андрей Назаренко.

Фото: pxhere.com.