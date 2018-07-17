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Заработок саратовских специалистов по работе с детьми доведут до федеральных значений
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Заработок саратовских специалистов по работе с детьми доведут до федеральных значений 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Минимальный оклад саратовских работников комиссий по делам несовершеннолетних составит 11163 рублей. Таким образом заработок специалистов будет приведен в соответствие с федеральными нормами. Обсуждение этого вопроса состоялось на сегодняшнем заседании рабочей группы комитета по соцполитике облдумы.
Всего в регионе насчитывается 48 муниципальных комиссий. Однако, изменения не коснутся Саратов, Балаково и Вольск, в комиссиях которых трудятся менее трёх человек. При этом, как пояснила представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области Надежда Ибрашева, уже с 1 мая размер минимального размера оплаты труда с учетом всех субвенций и начислений увеличился до 14535 рублей.
«Минфин уже рассчитал на весь этот год с учётом этих изменений», — заверила Ибрашева, объяснив, что после вычета всех налогов работники комиссий получат на руки чуть больше 11 тысяч рублей. Необходимые средства для увеличения фонда оплаты труда были заведены в областной бюджет ещё в апреле.
«Он просто технический характер носит, этот закон», — объяснил представитель юридического отдела думы.
«Получали меньше — нарушали законодательство», — согласился зампредседателя думской комиссии Анатолий Ципящук.
Итогом обсуждения стало решение вынести вопрос на ближайшее заседание регионального парламента.
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