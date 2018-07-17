Группа ММК за 6 месяцев увеличила производство стали на 1,3% — до 6,1 млн тонн

Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) за первые шесть месяцев 2018 года увеличила производство стали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 6,18 млн тонн, говорится в сообщении компании.

При этом во II квартале 2018 года производство стали сократилось на 3,8% — до 3 млн тонн. По данным компании, сокращение этого показателя вызвано плановым ремонтом кислородного конвертера.

Выпуск чугуна за первое полугодие увеличился на 0,7% — до 4,68 млн тонн.

Отгрузка товарной металлопродукции за тот же период года увеличилась на 2,5% — до 5,59 млн тонн.