200 тысяч человек посетили фан-зону в Ижевске за месяц

За месяц проведения в России Чемпионата мира по футбол фан-зону в парке им. Кирова столицы Удмуртии посетили более 200 тыс. человек, сообщили организаторы.

На фан-зоне Ижевска проведено более 130 часов прямых трансляций со всех городов-участников большого праздника спорта, — говорится в сообщении.

В ближайшее время на площадке планируют провести более 10 не связанных с футболом проектов, в том числе фестиваль уличного кино, социальный проект #НаРавных для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также концерты, дискотеки, тренировки от фитнесс-центров и праздник в честь Дня физкультурника.

Кроме того, именно здесь планируют провести традиционные для Ижевска фестивали Читай, Ижевск! и Рыжий фестиваль.

Напомним, фан-зона представляет собой участок площадью более 2 га на территории парка имени Кирова. Ее официально открыли 12 июня в День города специально к Чемпионату мира по футболу, который в этом году впервые принимает Россия. Площадка рассчитана на просмотр матчей на большом экране (13х6 м), также там оборудованы детская и спортивная площадки, фуд-корты. Стоимость работ составила 72 млн руб.