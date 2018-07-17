Зачем левый Вадим Кумин стал соперником Сергея Собянина

Парадоксально, но факт — кандидат в столичные мэры от левых Вадим Кумин , ядром которых остаётся КПРФ , приходит на свою пресс-конференцию в компании недавнего кандидата в президенты бизнесмена-ягодника, миллионера Павла Грудинина и журналиста Максима Шевченко , который после долгого пребывания в среде ярых монархистов решил перейти в лагерь «красных». На фоне таких братьев во политике возникает стойкое ощущение, что кандидат, продвинутый на выборы под нажимом Зюганова, старается, если не отмежеваться от своих «благодетелей» из аппарата КПРФ, то хотя бы сделать такую «пуповину» как можно менее заметной.

И, видимо, это неспроста. Что предлагает кандидат Кумин? Поворот столичной власти лицом к людям, к которым, по его мнению, пока не слишком прислушиваются. Возвращение бесплатной медицины. Стабильный проезд в городском транспорте за 25 рублей. Отмену платных парковок за границами Садового кольца. В общем, ничего революционного, что могло бы потрясти устои Белокаменной. Так, программа малых, корректирующих дел. Если исключить крайне революционное предложение ещё времен президента Медведева о выселении из столицы части сановников путём передачи столичных функций другим городам и весям, в частности, древней столице Руси — Владимиру. Шевченко как раз собирается стать там областным губернатором. Если бы он баллотировался, к примеру, в Чите , то туда и проследовали бы министерства в воображении Кумина.

И в такой смазанной позиции нет ничего удивительного. Достаточно оценить взгляды и подходы к положению в столице его политического патрона Геннадия Зюганова : «Последние восемь лет Сергей Семёнович Собянин капитально занимается обновлением столицы. Москва сохранила всё лучшее, что было в нашей истории. Не позволила надругаться над Красной площадью. Вернула на постамент памятник Максиму Горькому в год 150-летия его рождения. Обустроила памятник великому пролетарскому поэту Владимиру Маяковскому. В целом столица превращается в суперсовременный город…».

Открытие выставки в Госдуме , посвященной городской программе благоустройства «Моя улица», с участием мэра Москвы Сергея Собянина

Исходя из такой восторженной тирады, вообще не понятно, отчего КПРФ решила выставлять своего кандидата на выборах. Только из соображений политического приличия? В конце концов, отказались же современные последователи Маркса-Ленина от участия в выборах в пяти губерниях. Могли бы и в Москве искренне, если судить по позиции лидера, поддержать кандидатуру Сергея Собянина. Тем более, что тот избирается, как независимый кандидат. И, как говорится, есть за что поддержать.

Так что, положение Кумина довольно щекотливое. Если не сказать двусмысленное. С одной стороны, его биография с некоторыми эпизодами, которые афишировать не принято. Мы уже подробно останавливались и на его особых отношениях с застреленным приватизатором Владимиром Головлёвым, близким к Березовскому, и с Анатолием Чубайсом , под крылом которого кандидат-коммунист закладывал основы своего бизнеса. И на том факте, что на конференции столичной организации КПРФ по его выдвижению большинство всё-таки было «против» или воздержались.

Теперь выясняется, что и с выигрышных, радикальных позиций нападать на городские власти ему, видимо, не с руки, раз уж лидер партии всем в столице доволен. Иными словами, Вадим Кумин предстаёт чисто техническим кандидатом, который призван придать референдуму о доверии действующему мэру вид политического многообразия. Тут уже представлены все дисциплинированные парламентские партии, и даже страховочный кандидат экс-владелец « СУ-155 » Балакин, не потребовался.

Остается задаться вопросом, а зачем тогда самому Кумину играть в такие странные игры? Ну, нельзя исключить, что в столице у него есть свои бизнес-интересы. И его участие в мэрской кампании будет определенным образом компенсировано со стороны как раз городских властей. А в остальном — все статисты грядущих выборов получат возможность телевизионных дебатов, а значит, простор для саморекламы и повышения собственного политического веса. Да и бренды парламентских партий опять попадут в свет софитов. Все окажутся при деле.