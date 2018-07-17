Серийное производство мощных в России начнут в 2027 году

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика». Минпромторг внесло в правительство проект по разработке газовых турбин большой мощности в РФ

Программа объемом до 1,4 трлн руб. до 2030 г. проходит согласование в правительстве, и в ее рамках машиностроителям предъявляют требование о локализации выпуска оборудования на уровне 90%.

В документе отражены планы поэтапного выпуска на рынок линейки мощных турбин: в четвертом квартале 2019 г. — на 110 МВт (разработка конструкторской документации, подготовка производства, изготовление опытного образца, монтаж и испытания), в конце 2021 и 2022 гг. — на 170 и 65 МВт, сообщил «КоммерсантЪ».

Разработать технологии инфраструктуры для обслуживания и сервиса планируется к четвертому кварталу 2019 г.

На серийное производство турбин планируется выйти к четвертому кварталу 2027 г. «Дорожная карта» включает пункт о предоставлении субсидий из бюджета на компенсацию части затрат на производство.

В РФ нет производств газовых турбин большой мощности кроме СП Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии.

Зависимость от импорта вызвала крупный скандал, когда входящая в «Ростех» компания «Технопромэкспорт» в 2017 г. перенаправил в подсанкционный Крым турбины Siemens.

На Ивановских ПГУ «Интер РАО» стоят турбины ОДК ГТД-110, разрабатывавшиеся еще в 2000-х годах, но к их работе есть претензии, и за первый квартал их коэффициент использования установленной мощности не превышал 5%.

Машиностроители безуспешно пытаются усовершенствовать технологию: образец ГТД-110М (разрабатывался консорциумом «Роснано», ОДК и «Интер РАО») разрушился на испытаниях в декабре 2017 г.

В начале июля глава Siemens в России Дитрих Мёллер говорил, что компания готова увеличить глубину локализации турбин с 60% до 90%. Глава и владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов в мае 2018 г. просил правительство о гарантии заводам РФ по обязывающим контрактам с генераторами на газовые турбины.

Потенциальный спрос компания оценивала в 48 турбин мощностью 65 и 170 МВт. Российские аналоги, считает Минпромторг, будут стоить дешевле, удельные капзатраты составят 10 млн руб. за 1 МВт. По оценке «ВТБ Капитала», стоимость турбин Siemens и GE составляет около 25–30 млн руб. за 1 МВт.