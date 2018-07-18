В Тольятти детям-сиротам вручили ключи от новых квартир в разноцветном доме

Ключи от квартир новоселам вручал глава региона Дмитрий Азаров

Тольятти дети-сироты наконец-то обрели собственное жилье. В среду, 18 июля, глава региона Дмитрий Азаров вручил им ключи от новых квартир в новостройке, расположенной в одном из самых благоустроенных районов автограда. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Дом построен недавно и уже оборудован всем необходимым

— Многие из новоселов — молодые родители. В квартирах их уже ждет чистовая отделка, во дворе — комфортная детская и спортивная площадки, —рассказали в правительстве Самарской области

В квартирах новостройки чистовая отделка

Всего в 2018 году в Самарской области новоселами станут более 570 детей-сирот, из них — 62 тольяттинца. На эти цели уже выделили более 723 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

Необходимое финансирование нашли за счет перераспределения средств внутри департамента градостроительства на сумму 59,7 миллионов рублей и ранее учтенных субвенций из областного бюджета в размере 158,4 миллионов рублей. Часть необходимых средств перераспределили из ранее запланированного бюджета на реконструкцию четвертой очереди набережной.