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В Тольятти детям-сиротам вручили ключи от новых квартир в разноцветном доме
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В Тольятти детям-сиротам вручили ключи от новых квартир в разноцветном доме 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Ключи от квартир новоселам вручал глава региона Дмитрий Азаров
В Тольятти дети-сироты наконец-то обрели собственное жилье. В среду, 18 июля, глава региона Дмитрий Азаров вручил им ключи от новых квартир в новостройке, расположенной в одном из самых благоустроенных районов автограда.  Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Дом построен недавно и уже оборудован всем необходимым
— Многие из новоселов — молодые родители. В квартирах их уже ждет чистовая отделка, во дворе — комфортная детская и спортивная площадки, —рассказали в правительстве Самарской области.
В квартирах новостройки чистовая отделка
Всего в 2018 году в Самарской области новоселами станут более 570 детей-сирот, из них — 62 тольяттинца. На эти цели уже выделили более 723 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.
Необходимое финансирование нашли за счет перераспределения средств внутри департамента градостроительства на сумму 59,7 миллионов рублей и ранее учтенных субвенций из областного бюджета в размере 158,4 миллионов рублей. Часть необходимых средств перераспределили из ранее запланированного бюджета на реконструкцию четвертой очереди набережной.
В начале осени в Самаре также выдали ключи от новых квартир 65 молодым самарцам из числа детей-сирот. Дом для них построили на улице Советской Армии. Переданные квартиры полностью подготовили к заселению — в каждой из них провели чистовую отделку, установили приборы учета коммунальных ресурсов и сантехнику.
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