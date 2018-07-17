Дмитрий Сватковский баллотируется в Госдуму РФ 

И. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский 16 июля подал документы для участия в довыборах в Государственную Думу РФ, сообщает НРО партии «Единая Россия».
Напомним, что Дмитрий Сватковский стал победителем предварительного голосования «Единой России» среди кандидатов на довыборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному 129 округу. Он набрал 74,35% голосов.
По мнению Сватковского, сейчас многие стоящие перед Нижегородской областью задачи нужно решать на федеральном уровне.
«Необходимо, чтобы наш регион участвовал в самых масштабных проектах, реализуемых на территории России, чтобы развивалось социально-экономическое состояние региона», — отметил Дмитрий Сватковский.
Напомним, что довыборы в Госдуму пройдут 9 сентября. Они будут проводится в связи с тем, что Владимир Панов, став главой Нижнего Новгорода, сложил полномочия депутата Государственной думы.
Отметим, что 9 сентября в единый день голосования в Нижнем Новгороде также пройдут довыборы в гордуму по одномандатному округу №17, состоятся довыборы в Законодательное собрание региона по округу №6 и выборы губернатора.