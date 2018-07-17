Дмитрий Сватковский баллотируется в Госдуму РФ

Напомним, что Дмитрий Сватковский стал победителем предварительного голосования «Единой России» среди кандидатов на довыборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному 129 округу. Он набрал 74,35% голосов.

По мнению Сватковского, сейчас многие стоящие перед Нижегородской областью задачи нужно решать на федеральном уровне.

«Необходимо, чтобы наш регион участвовал в самых масштабных проектах, реализуемых на территории России , чтобы развивалось социально-экономическое состояние региона», — отметил Дмитрий Сватковский.

Напомним, что довыборы в Госдуму пройдут 9 сентября. Они будут проводится в связи с тем, что Владимир Панов , став главой Нижнего Новгорода, сложил полномочия депутата Государственной думы.

Отметим, что 9 сентября в единый день голосования в Нижнем Новгороде также пройдут довыборы в гордуму по одномандатному округу №17, состоятся довыборы в Законодательное собрание региона по округу №6 и выборы губернатора.