В Китае задержали банду подпольных оружейников

Сотрудники полиции китайского города Хуайань (провинция Цзянсу) арестовали 26 человек, подозреваемых в незаконном изготовлении оружия и его продаже через интернет.

Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», расследование продолжалось два месяца. Полицейским удалось ликвидировать группировку по производству и продаже оружия, действовавшую в 15 провинциях и 27 городах страны. Правоохранители конфисковали 12 единиц оружия — главным образом пневматического — а также большое количество комплектующих и запчастей.

Сообщение о людях, продающих оружие через интернет, поступило в полицию в мае. В конце месяца был арестован подозреваемый по фамилии Ван. По оперативным данным, он незаконно реализовал более 18 тысяч пуль для пневматического оружия.

В октябре 2017 года портал TRUD.RU сообщал, что полиция Цзянсу обезвредила преступную группировку, занимавшуюся изготовлением и продажей огнестрельного оружия. Тогда было конфисковано 180 стволов, 20 тысяч патронов и более трех тысяч оружейных деталей.

Полицейские задержали 14 подозреваемых в причастности к этому делу, в том числе главаря банды. Он дал признательные показания. Было установлено, что всего в это дело было вовлечено более 3,2 тысячи человек по всему Китаю. Большинство из них приобретали оружие или его детали у банды через интернет.

В Китае гражданам запрещено производить оружие, равно как продавать его либо владеть им. Согласно уголовному законодательству страны, лицу, незаконно владеющему оружием, грозит до семи лет лишения свободы.

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