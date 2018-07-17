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В Омске к 1 сентября объединят школу и лицей
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В Омске к 1 сентября объединят школу и лицей 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске к 1 сентября произойдёт объединение школы №96 и лицея №143. Новый учебный год начнётся для них в статусе лицея, сообщает пресс-служба мэрии Омска. Такой статус предполагает более высокий уровень подготовки выпускников и показателей итоговой аттестации. Школьники будут ходить на занятия в две смены, количество учащихся достигнет 1400 человек.
Перед слиянием учебных заведений произойдёт обновление материальной базы. В здании №96 отремонтировали 47 оконных блоков на сумму 1,2 млн рублей. До начала нового года там также приведут в порядок девять учебных кабинетов. На эти работы выделено 3,5 млн рублей из регионального бюджета. Сейчас уже подготовлены сметы и заявка на проведение торгов.
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