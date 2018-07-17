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В Воронежской области семья из 3 человек отравилась грибами
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В Воронежской области семья из 3 человек отравилась грибами 

Вести Воронеж 36 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Это первый случай в 2018 году. Три человека отравились грибами в Воронежской области, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 16 июля. Семья ела отварные и обжаренные грибы, собранные в местной лесополосе и «похожие на съедобные сыроежки». Это первый зарегистрированный случай отравления грибами в Воронежской области в 2018 году. Трое пострадавших находились на госпитализации в больнице, сейчас их жизни ничего не угрожает. Сейчас погода установилась дождливая, и наверняка скоро жители региона отправятся за грибами. Санитарные врачи напоминают, что сторонникам «тихой охоты» необходимо соблюдать правила грибника: собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест; срезать гриб с целой ножкой; выкидывать все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы; каждый вид грибов необходимо готовить отдельно; обязательно готовить грибы в день сбора; собирать только хорошо знакомые виды грибов; собирать грибы в плетеные корзины — так они дольше будут свежими; грибы в день сбора нужно перебрать, отсортировать по видам и еще раз пересмотреть. Необходимо помнить, что детям до 14 лет нельзя есть грибы — у них нет достаточного количества ферментов для их переваривания; не рекомендуется есть грибы пожилым людям, беременным и кормящим женщинам; только безусловно съедобные грибы можно готовить без предварительного отваривания; условно съедобные грибы после обработки нужно отварить или отмочить — это удалит
ядовитые вещества из плодового тела гриба; блюда из грибов можно есть только абсолютно здоровым людям, не страдающим
заболеваниями пищеварительного тракта. Екатерина Трещикова
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