Марка в честь Храма-памятника на Крови в Екатеринбурге вышла в почтовое обращение в России 

«17 июля 2018 г., Федеральное агентство связи и АО „Марка“ сообщают о выходе в почтовое обращение марки, посвященной Храму-памятнику на Крови в Екатеринбурге. На почтовой марке изображен Храм-памятник на Крови Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительно к выпуску почтовых марок АО «Марка» изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Екатеринбурга. Художник-дизайнер: И. Ульяновский. Номинал: 27 руб. Размер марки: 30 на 42 мм, размер листа: 170 на 146 мм. Тираж: 270 тыс. марок (18 тыс. листов).
«Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших — действующий православный храм, построенный в Екатеринбурге на месте дома горного инженера Николая Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. последний российский император Николай II и члены его семьи», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что здание было снесено в 1977 г. В 1990 г. здесь был установлен первый деревянный крест. Строительство здания храма началось в 2000 г., когда на Архиерейском соборе русской православной церкви царская семья была причислена к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников российских, явленных и неявленных. В сентябре 2000 г. святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II заложил в основание храма капсулу с памятной грамотой об освящении места строительства. Здание было построено за три года. Верхний храм во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, был освящен в канун 85-летия расстрела царской семьи — 16 июля 2003 г.