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Российские льготники получат больше лекарств
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Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки

Российские льготники получат больше лекарств 

360tv.ru 38 минут назад
Правительство выделило дополнительные 1,8 миллиарда рублей на лекарства для отдельных категорий российских граждан. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Объем субвенций увеличен на 1,862 миллиарда рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи», — говорится в сообщении.
Текст документа предложил Минздрав. По их данным, в первом квартале текущего года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тысячи человек.
В больницы теперь будут поступать больше лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания. По данным «Газеты.ru», российские аптеки могут обязать информировать покупателей о наличии дешевых лекарств.
На прошлой неделе сообщалось, что больным детям в Приморье не хватает лекарств. Несовершеннолетние с инсулиновой зависимостью ощущают острую нехватку на себе. С местными властями уже состоялись две встречи.
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