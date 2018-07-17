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Кабмин увеличил субвенции на обеспечение россиян лекарствами
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Кабмин увеличил субвенции на обеспечение россиян лекарствами 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России увеличило объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, сообщается на сайте кабмина.
В частности, объём субвенций увеличен на 1,862 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
Отмечается, что в I квартале 2018 года число россиян, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тысячи человек и составило 3415,22 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что закупка лекарственных препаратов для лечения людей, больных редкими (орфанными) заболеваниями, будет осуществляться централизованно за счёт средств федерального бюджета. Соответствующий законопроект Совет Федерации внёс в Госдуму.
Документом предлагается передать Минздраву полномочия по организации обеспечения лекарствами людей, больных гемолитико-уремическим синдромом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI), юношеским артритом с системным началом.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что на централизованную закупку лекарств для орфанных заболеваний из федерального бюджета будет ежегодно выделяться около 10 миллиардов рублей.
В Госдуму также был внесен законопроект, согласно которому аптеки могут обязать сообщать о наличии дешёвых аналогов необходимых покупателям лекарственных препаратов.
Кроме того, Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Федеральной антимонопольной службе разработать план по определению взаимозаменяемости лекарств на ближайшие три года. Президент также поручил Минздраву разработать и утвердить план подключения информационных систем лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в российских регионах к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и обеспечить его реализацию.
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