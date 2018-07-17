Кабмин увеличил субвенции на обеспечение россиян лекарствами

Правительство России увеличило объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, сообщается на сайте кабмина.

В частности, объём субвенций увеличен на 1,862 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Отмечается, что в I квартале 2018 года число россиян, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тысячи человек и составило 3415,22 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что закупка лекарственных препаратов для лечения людей, больных редкими (орфанными) заболеваниями, будет осуществляться централизованно за счёт средств федерального бюджета. Соответствующий законопроект Совет Федерации внёс в Госдуму

Документом предлагается передать Минздраву полномочия по организации обеспечения лекарствами людей, больных гемолитико-уремическим синдромом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI), юношеским артритом с системным началом.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что на централизованную закупку лекарств для орфанных заболеваний из федерального бюджета будет ежегодно выделяться около 10 миллиардов рублей.

В Госдуму также был внесен законопроект, согласно которому аптеки могут обязать сообщать о наличии дешёвых аналогов необходимых покупателям лекарственных препаратов.