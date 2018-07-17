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Аграрно-туристические комплексы в Шаоу
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Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки

Аграрно-туристические комплексы в Шаоу 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Шаоу /пров. Фуцзянь/, 16 июля /Синьхуа/ — Богатые экологические ресурсы городского уезда Шаоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ стали основой для создания здесь аграрно-туристических комплексов по принципу «одна деревня — один продукт, одна волость — один ландшафтный парк», что стимулировало экономический подъем местных деревень. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжанцин
Шаоу /пров. Фуцзянь/, 16 июля /Синьхуа/ — Богатые экологические ресурсы городского уезда Шаоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ стали основой для создания здесь аграрно-туристических комплексов по принципу «одна деревня — один продукт, одна волость — один ландшафтный парк», что стимулировало экономический подъем местных деревень. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжанцин
Шаоу /пров. Фуцзянь/, 16 июля /Синьхуа/ — Богатые экологические ресурсы городского уезда Шаоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ стали основой для создания здесь аграрно-туристических комплексов по принципу «одна деревня — один продукт, одна волость — один ландшафтный парк», что стимулировало экономический подъем местных деревень. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжанцин
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