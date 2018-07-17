Аграрно-туристические комплексы в Шаоу

Шаоу /пров. Фуцзянь/, 16 июля / Синьхуа / — Богатые экологические ресурсы городского уезда Шаоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай / стали основой для создания здесь аграрно-туристических комплексов по принципу «одна деревня — один продукт, одна волость — один ландшафтный парк», что стимулировало экономический подъем местных деревень. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжанцин

Шаоу /пров. Фуцзянь/, 16 июля /Синьхуа/ — Богатые экологические ресурсы городского уезда Шаоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ стали основой для создания здесь аграрно-туристических комплексов по принципу «одна деревня — один продукт, одна волость — один ландшафтный парк», что стимулировало экономический подъем местных деревень. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжанцин

Шаоу /пров. Фуцзянь/, 16 июля /Синьхуа/ — Богатые экологические ресурсы городского уезда Шаоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/ стали основой для создания здесь аграрно-туристических комплексов по принципу «одна деревня — один продукт, одна волость — один ландшафтный парк», что стимулировало экономический подъем местных деревень. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжанцин