В Омске депутат облдумы приговорен к 4,5 годам за хищение у дольщиков 50 млн рублей

ОМСК , 19 июля. / ТАСС /. Первомайский районный суд Омска приговорил депутата Законодательного собрания Омской области Хабулду Шушубаева к 4,5 годам колонии за хищение 50 млн рублей у дольщиков микрорайона «Ясная поляна» в Омске. Об этом сообщил в четверг ТАСС старший помощник прокурора области Дмитрий Павленко.

"Первомайский районный суд Омска признал депутата виновным в растрате, то есть хищении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере, и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Подсудимый заключен под стражу", — уточнил Павленко.

Суд установил, что Шушубаев в 2008-2013 годах, являясь фактическим руководителем компании «РоКАС», похитил и перечислил из средств дольщиков микрорайона «Ясная поляна» 50 млн рублей на счета организаций, руководителями которых являлись его родственники или подчиненные. В результате его действий пострадали более 300 человек. Депутат свой вины не признал и причиненный им ущерб не возместил.