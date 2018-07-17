Откормленная четвероногая жительница ТРЦ «Горизонт» удивила ростовчан

Откормленная собака по кличке Елизавета, которая последние несколько лет проживает на территории торгово-развлекательного центра «Горизонт», удивила жителей Ростова-на-Дону. По ее фигуре заметно, что сотрудники не жалеют продуктов питания для нее. Об этом очевидцы рассказали в популярном паблике в социальных сетях, опубликовав фотографии, на которых собака лежит недалеко от нового входа в «Горизонт». Некоторые из подписчиков сообщества отметили, что хотели бы оказаться на месте этой собаки, а другие посчитали, что много еды может причинить вред здоровью животному. «Ей бы одного хозяина и на диету», « «А можно меня тоже будут подкармливать в „Горизонте“», «Жирная какая, хорошо заботятся», «Зачем же так собаку раскармливать? Это уже не забота, а издевательство над животным», «Отведите Елизавету на фитнесс», — так пользователи прокомментировали фотографию собаки.