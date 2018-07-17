Работы по реконструкции набережной в Новосибирске завершат к концу сентября

НОВОСИБИРСК , 17 июля. / ТАСС /. Второй этап реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске, на которую из федерального бюджета направлено около 138 млн рублей, планируется завершить к концу сентября, сообщил во вторник журналистам мэр Анатолий Локоть

Работы по реконструкции единственной в городе набережной ведутся в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды с 2017 года. Она была построена в советское время и до начала реконструкции находилась в запустении.

"Проект по реконструкции набережной разработан в прошлом году и первый этап мы уже завершили. Второй этап будет завершен к 30 сентября, ну а дату [открытия набережной] мы подберем Благодаря реконструкции, все мероприятия, которые мы будем проводить на набережной, будут проходить в более комфортных условиях", — сказал Локоть.

Мэр Новосибирска уточнил, что в связи с жесткими сроками работы по благоустройству набережной необходимо вести в дневное и ночное время. «Сейчас лето, самое жаркое время, поэтому я поставил задачу проводить все работы и днем, и ночью. Нужно максимально использовать возможности погоды, которые нам предоставляются, чтобы соблюсти график, уложиться в определенные сроки и выполнить все работы по сдаче второй линии набережной качественно», — добавил Локоть.