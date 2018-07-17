Ещё
Работы по реконструкции набережной в Новосибирске завершат к концу сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по реконструкции набережной в Новосибирске завершат к концу сентября 

ТАСС 1 час назад
Фото: ngs.ru
НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Второй этап реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске, на которую из федерального бюджета направлено около 138 млн рублей, планируется завершить к концу сентября, сообщил во вторник журналистам мэр Анатолий Локоть.
Работы по реконструкции единственной в городе набережной ведутся в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды с 2017 года. Она была построена в советское время и до начала реконструкции находилась в запустении.
"Проект по реконструкции набережной разработан в прошлом году и первый этап мы уже завершили. Второй этап будет завершен к 30 сентября, ну а дату [открытия набережной] мы подберем Благодаря реконструкции, все мероприятия, которые мы будем проводить на набережной, будут проходить в более комфортных условиях", — сказал Локоть.
Мэр Новосибирска уточнил, что в связи с жесткими сроками работы по благоустройству набережной необходимо вести в дневное и ночное время. «Сейчас лето, самое жаркое время, поэтому я поставил задачу проводить все работы и днем, и ночью. Нужно максимально использовать возможности погоды, которые нам предоставляются, чтобы соблюсти график, уложиться в определенные сроки и выполнить все работы по сдаче второй линии набережной качественно», — добавил Локоть.
Первый этап реконструкции набережной в Новосибирске был проведен в 2017 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в России. Общая сумма работ составила порядка 140 млн рублей, которые были потрачены на обустройство дорожек плиткой, установку освещения, озеленение и ландшафтные работы, а также организацию фан-зоны для просмотра футбольных матчей. Второй этап реконструкции предполагает благоустройство территории верхнего и нижнего променадов, создание танцевальной площадки, обустройство пешеходной дорожки для маломобильных горожан и устройство ливневой канализации.
ТАСС: последние новости
"Боевая птичка": как летчик Аубакиров помог МиГ-29К обрести крылья Роскосмос и РКК "Энергия" подписали контракт на создание ракеты-носителя "Союз-5" Около 100 тыс. человек прошли крестным ходом к Ганиной яме в память о царской семье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки357
Путина назвали «президентом Украины»161
Назван богатейший человек современности59
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка34
Украина предложила России газовую скидку173
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение