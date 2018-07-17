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Копать без передышки: мэр Локоть приказал рабочим ремонтировать набережную круглосуточно
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Копать без передышки: мэр Локоть приказал рабочим ремонтировать набережную круглосуточно 

ngs.ru 42 минуты назад
Фото: ngs.ru
Власти Новосибирска рассказали о втором этапе реконструкции Михайловской набережной — на ней появится танцевальная площадка, новые лестницы, тропинки и ливнёвка.
На набережной уже демонтировали старые пешеходные дорожки, начали укладывать брусчатку, смонтировали ливнёвку, восстановили грунт для газонов, начали обустраивать клумбы, а также отремонтировали лестницу у остановки «Речной вокзал».
В скором времени рабочие приступят к обустройству танцевальной площадки — пока здесь подготовили щебёночное основание, а также к благоустройству променадов, строительству пандусов и отдельной дорожки для маломобильных новосибирцев, ремонту пешеходного покрытия и парковки между метромостом и Октябрьским мостом, а также к установке 132 фонарей и 300 лавочек с урнами. Кроме того, в проекте заложили создание «комнаты запахов», «пряного сада» и «тактильной комнаты».
«Сейчас «макушка» лета, хорошая погода, осадков нет, и я требую дневной и ночной работы. Надо использовать максимум возможностей погоды, которые предоставляются нам. Задача, во-первых, соблюдать графики, чтобы мы уложились в отведённые сроки, и качество, требуется качество. В этом году, нет сомнений, транспортная доступность будет улучшена существенно, это то, что мы не успели сделать в прошлом году к чемпионату мира, и все мероприятия, которые мы будем проводить на набережной, будут проходить в комфортных условиях», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, открытие второй части набережной планируют 30 сентября.
Первый этап реконструкции Михайловской набережной завершился в прошлом году. Его провели за счёт федерального (более 78,2 миллиона рублей) и областного (более 42,1 миллиона рублей) бюджетов за три месяца. Стоимость контракта на второй этап в 2018 году, по данным пресс-центра мэрии, достигает 137,7 миллиона рублей.
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