Краевое Заксобрание отремонтирует себе крыльцо

Крыльцо здания краевого Заксобрания решили отремонтировать. Информацию об этом Sibnovosti.ru подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

Работы будут плановыми. Здание ЗС было сдано в эксплуатацию в 2006 году. С тех пор ремонт там не проводился.

«За 12 лет начались просадки грунта. В связи с этим был заказан проект реконструкции, проведен аукцион. Подрядчик проведет ремонт и обеспечит тем самым безопасность посетителей. Предусмотрена установка пандуса для людей с ограниченными возможностями», — пояснили в правительстве.

Ремонт завершится 6 сентября. Стоимость работ корреспонденту Sibnovosti.ru не озвучили.