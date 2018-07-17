Краевое Заксобрание отремонтирует себе крыльцо 

Крыльцо здания краевого Заксобрания решили отремонтировать. Информацию об этом Sibnovosti.ru подтвердили в пресс-службе краевого правительства.
Работы будут плановыми. Здание ЗС было сдано в эксплуатацию в 2006 году. С тех пор ремонт там не проводился.
«За 12 лет начались просадки грунта. В связи с этим был заказан проект реконструкции, проведен аукцион. Подрядчик проведет ремонт и обеспечит тем самым безопасность посетителей. Предусмотрена установка пандуса для людей с ограниченными возможностями», — пояснили в правительстве.
Ремонт завершится 6 сентября. Стоимость работ корреспонденту Sibnovosti.ru не озвучили.
Напомним, в начале июля на сессии ЗС депутат Виктор Кардашов попросил привести в порядок главное здание правительства на проспекте Мира, 110 и два его крыла. По мнению народного избранника, краевая администрация должна выглядеть более респектабельно.