«Деревья-мебель», выращенные деревенским умельцем из провинции Хэбэй

Шэньчжоу /пров. Хэбэй/, 16 июля / Синьхуа / — После многолетних исследований и экспериментов Шан Чуньлинь, 65-летний житель деревни Сихаокэ поселка Ванцзяцзин городского уезда Шэньчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, приступил к успешному выращиванию «деревьев-мебели».

Возьмем, например, «экостул». Шан Чуньлинь посадил на определенном расстоянии друг от друга 4 вяза, ставшие ножками, затем из переплетенных ветвей сделал подлокотники и спинку. По мере роста вязов «ножки», «спинка» и «подлокотники» приобрели нужную форму, и через 4-5 лет «экостул» оказался готов. Осталось только в определенных местах удалить кору, провести сушку, полировку и покраску.

Среди «деревьев-мебели» Шан Чуньлиня есть стулья, кровати, чайные столики. Туристы, иностранные бизнесмены и коллекционеры охотно приобретают его продукцию.

Шэньчжоу /пров. Хэбэй/, 16 июля /Синьхуа/ — После многолетних исследований и экспериментов Шан Чуньлинь, 65-летний житель деревни Сихаокэ поселка Ванцзяцзин городского уезда Шэньчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, приступил к успешному выращиванию «деревьев-мебели».

Возьмем, например, «экостул». Шан Чуньлинь посадил на определенном расстоянии друг от друга 4 вяза, ставшие ножками, затем из переплетенных ветвей сделал подлокотники и спинку. По мере роста вязов «ножки», «спинка» и «подлокотники» приобрели нужную форму, и через 4-5 лет «экостул» оказался готов. Осталось только в определенных местах удалить кору, провести сушку, полировку и покраску.

Среди «деревьев-мебели» Шан Чуньлиня есть стулья, кровати, чайные столики. Туристы, иностранные бизнесмены и коллекционеры охотно приобретают его продукцию.

Шэньчжоу /пров. Хэбэй/, 16 июля /Синьхуа/ — После многолетних исследований и экспериментов Шан Чуньлинь, 65-летний житель деревни Сихаокэ поселка Ванцзяцзин городского уезда Шэньчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, приступил к успешному выращиванию «деревьев-мебели».

Возьмем, например, «экостул». Шан Чуньлинь посадил на определенном расстоянии друг от друга 4 вяза, ставшие ножками, затем из переплетенных ветвей сделал подлокотники и спинку. По мере роста вязов «ножки», «спинка» и «подлокотники» приобрели нужную форму, и через 4-5 лет «экостул» оказался готов. Осталось только в определенных местах удалить кору, провести сушку, полировку и покраску.

Среди «деревьев-мебели» Шан Чуньлиня есть стулья, кровати, чайные столики. Туристы, иностранные бизнесмены и коллекционеры охотно приобретают его продукцию.