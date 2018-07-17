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«Деревья-мебель», выращенные деревенским умельцем из провинции Хэбэй
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«Деревья-мебель», выращенные деревенским умельцем из провинции Хэбэй 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Шэньчжоу /пров. Хэбэй/, 16 июля /Синьхуа/ — После многолетних исследований и экспериментов Шан Чуньлинь, 65-летний житель деревни Сихаокэ поселка Ванцзяцзин городского уезда Шэньчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, приступил к успешному выращиванию «деревьев-мебели».
Возьмем, например, «экостул». Шан Чуньлинь посадил на определенном расстоянии друг от друга 4 вяза, ставшие ножками, затем из переплетенных ветвей сделал подлокотники и спинку. По мере роста вязов «ножки», «спинка» и «подлокотники» приобрели нужную форму, и через 4-5 лет «экостул» оказался готов. Осталось только в определенных местах удалить кору, провести сушку, полировку и покраску.
Среди «деревьев-мебели» Шан Чуньлиня есть стулья, кровати, чайные столики. Туристы, иностранные бизнесмены и коллекционеры охотно приобретают его продукцию.
Шэньчжоу /пров. Хэбэй/, 16 июля /Синьхуа/ — После многолетних исследований и экспериментов Шан Чуньлинь, 65-летний житель деревни Сихаокэ поселка Ванцзяцзин городского уезда Шэньчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, приступил к успешному выращиванию «деревьев-мебели».
Возьмем, например, «экостул». Шан Чуньлинь посадил на определенном расстоянии друг от друга 4 вяза, ставшие ножками, затем из переплетенных ветвей сделал подлокотники и спинку. По мере роста вязов «ножки», «спинка» и «подлокотники» приобрели нужную форму, и через 4-5 лет «экостул» оказался готов. Осталось только в определенных местах удалить кору, провести сушку, полировку и покраску.
Среди «деревьев-мебели» Шан Чуньлиня есть стулья, кровати, чайные столики. Туристы, иностранные бизнесмены и коллекционеры охотно приобретают его продукцию.
Шэньчжоу /пров. Хэбэй/, 16 июля /Синьхуа/ — После многолетних исследований и экспериментов Шан Чуньлинь, 65-летний житель деревни Сихаокэ поселка Ванцзяцзин городского уезда Шэньчжоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, приступил к успешному выращиванию «деревьев-мебели».
Возьмем, например, «экостул». Шан Чуньлинь посадил на определенном расстоянии друг от друга 4 вяза, ставшие ножками, затем из переплетенных ветвей сделал подлокотники и спинку. По мере роста вязов «ножки», «спинка» и «подлокотники» приобрели нужную форму, и через 4-5 лет «экостул» оказался готов. Осталось только в определенных местах удалить кору, провести сушку, полировку и покраску.
Среди «деревьев-мебели» Шан Чуньлиня есть стулья, кровати, чайные столики. Туристы, иностранные бизнесмены и коллекционеры охотно приобретают его продукцию.
ИА Синьхуа: последние новости
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