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Трафик мобильного интернета гостей России вырос в 6,5 раз
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Трафик мобильного интернета гостей России вырос в 6,5 раз 

Newsroom24 47 минут назад
Фото: Newsroom24
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проанализировал активность зарубежных гостей в России во время спортивного турнира в июне — июле 2018 года.
Со своей сим-картой
Количество гостевых роумеров с 14 июня по 7 июля выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом в мае 2018 года, следует из данных внутренней аналитики. За этот период больше всего гостей из дальнего зарубежья, которые пользовались услугами связи в роуминге, приехали в Россию из (в порядке убывания): США, Китая, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Финляндии, Мексики, Швеции и Аргентины.
Зарубежные гости активно пользовались мобильным-интернетом: общий объем трафика вырос в 6,5 раз. В свою очередь голосовой трафик и количество отправленных смс увеличились почти в 2,5 раза.
В некоторых городах рост интернет-трафика был особенно впечатляющим: в Саранске объем переданных данных вырос в 123 раза.
По приросту гостевых роумеров с 14 июня по 7 июля года города, где проходил турнир, расположились в следующем порядке:
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Нижний Новгород
4. Казань
5. Калининград
6. Сочи
7. Ростов-на-Дону
8. Екатеринбург
9. Самара
10. Саранск
11. Волгоград
Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными городами у туристов из всех стран. А третье по популярности направление менялось в зависимости от того, из какой страны приехали гостевые роумеры: если у туристов из США им стала Казань, то у гостей из Китая — Сочи, из Великобритании — Калининград, а из Мексики — Ростов-на-Дону.
С тарифом «Welcome!» от «Билайн»
Многие иностранные гости активно пользовались тарифом «Welcome!» («Добро пожаловать!») от «Билайн» с включённым в пакет услуг мобильным интернетом и минутами на звонки по России и в другие страны.
В середине июня — начале июля число подключений к тарифу «Welcome!» по сравнению с концом мая — началом июня увеличилось в десять раз.
Топ-10 стран дальнего зарубежья, гости из которых пользовались тарифом «Welcome!» (в порядке убывания):
1. Мексика
2. Аргентина
3. Колумбия
4. Перу
5. Бразилия
6. Китай
7. Саудовская Аравия
8. Австралия
9. Иран
10. США  Чаще всего сим-карты приобретали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде.
При этом в июне-июле наблюдаются изменения географии продаж тарифа в пределах городов. В Москве в середине июня больше всего продаж приходилось на аэропорты, а в июле сим-карты с тарифом «Welcome!» абоненты чаще всего (более половины продаж) приобретали в салонах на центральных улицах (Тверская, Манежная площадь, Арбат), крупных гостиницах и вокзалах (Казанском и Ленинградском). В Санкт-Петербурге наблюдается обратная тенденция: в июне больше всего продаж было зафиксировано в офисах на Невском проспекте, а по данным на начало июля абоненты уже чаще покупали пакет тарифа «Welcome!» в аэропорте Пулково (50%).
Больше всего абоненты тарифа «Welcome!» пользовались мобильным интернетом в течение двух недель с 11 по 26 июня с пиками потребления 18-19 и 25-26 июня. В эти дни объем трафика был в пять раз выше, чем в начале июня. При этом абоненты чаще пользовались мобильным интернетом, чем пакетом минут в тарифе, совершая преимущественно звонки по местным направлениям.
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