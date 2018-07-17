Как изменилась Новосибирская область в последнее время

Первые итоги

Что изменилось в регионе?

Когда президент России Владимир Путин провёл кадровые замены в 19 регионах страны, он поставил перед исполняющими обязанности глав конкретные задачи: рост экономики, создание комфортных условий для жизни людей. В НСО врио губернатора назначили Андрея Травникова.

А чего хотят люди?

Вот сухие цифры статистики: с начала 2018 года промышленный рост — на 5%. Повысилась инвестиционная привлекательность области: подписаны соглашения (частно-государственное партнёрство) в таких отраслях, как транспорт, телекоммуникации, строительство. Это значит, вырастут налоговые поступления всех уровней, увеличится число рабочих мест.

Непростая ситуация в секторе АПК была с осени прошлого года. Из-за высокого урожая упала цена на зерновые. Эту проблему удалось решить: многократно выросли поставки сибирского зерна за пределы региона. Посевная проходила в тяжёлых условиях. Аграрии получили поддержку 500 млн руб. в связи с чрезвычайными погодными условиями.

В этом году дополнительно на развитие дорожной сети в сельских районах выделено 1,5 млрд рублей. Кстати, производство молока в области сейчас достигло рекордных объёмов.

У нового главы региона свой взгляд на социальную политику. Он подчёркивает, что большинство вопросов решает, основываясь на обращениях граждан. Многие мамы поднимают проблему яслей. Говорят, что хотели бы выйти на работу, но некуда девать малышей. Есть ответ: в ближайшие два года в НСО планируют создать две тысячи новых мест в дошкольных учреждениях. Брать детей в них будут с 1,5 лет.

Жители сельской местности жалуются, что врачи и больницы далеко, в райцентрах. Для улучшения медицинского обслуживания населения планируется построить широкую сеть фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Ежегодно будут вводить 12–15 ФАПов.

Андрей Травников лично ездит в самые отдалённые районы области. Недавно удивил жителей села Кокошино Чулымского района, которые признались, что к ним с советских времён не приезжал ни один глава региона. После этой поездки он поручил региональному минтранспорта проработать с руководством Западно-Сибирской ЖД механизмы строительства пешеходного моста на станции «Чулымская». Возобновили автобусный маршрут « Новосибирск — Усть-Тарка» — людям стало намного удобнее добираться в отдалённые районы.

Оперативно решаются вопросы обеспечения медикаментами и транспортом сельских учреждений здравоохранения, ремонта школ и детсадов, достройки спортивных объектов в Барабинском, Северном, Куйбышевском и других районах.

Какие планы?

Новосибирская область готовится принять Молодёжный чемпионат мира по хоккею-2023. Для этого в мегаполисе будет построен новый Ледовый дворец спорта. Начнётся строительство в 2019 году. Ещё один крупный спортивный объект — Региональный центр волейбола — планируют сдать в 2020 году. По инициативе главы региона возобновится возведение перинатального центра в Новосибирске (его остановили в 2014 году). С Минздравом РФ уже согласована проектная документация, подготовлены документы на включение объекта в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019–2021 годы.

Андрей Травников поднял вопрос о предоставлении господдержки из федерального бюджета на развитие новосибирского метро и получил поддержку. Отправлена на экспертизу проектно-сметная документация на завершение второго тоннеля на последнем перегоне Дзержинской линии. Мегаполису выделена субсидия (450 млн рублей), в том числе для станции метро «Спортивная».

Решить проблему пробок в мегаполисе поможет проект «Городская электричка». До 2021 года планируется открыть остановочные платформы «Клещиха», «Чемская», «Нордмолл» и «Чистая Слобода».

В планах осенью принять Стратегию развития региона. Один из главных проектов — создание Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0). К слову, эту инициативу одобрил Владимир Путин и она получила поддержку на федеральном уровне. Новосибирск должен стать научной столицей России

Иван Волынцев