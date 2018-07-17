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Даркнет против Пентагона: хакер продавал документы армии США по $200
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Даркнет против Пентагона: хакер продавал документы армии США по $200 

Forbes.ru 38 минут назад
В теневом интернете в последние месяцы наблюдается спад торговли наркотиками, но по-прежнему процветают самые разнообразные рынки сбыта нелегальных товаров и услуг. На днях эксперты агентства Recorded Future, наблюдающего за сетевой преступностью, заявили, что один хакер пытался продать документы, касающиеся беспилотников модели MQ-9 Reaper, которые используются правительственными ведомствами США, за сумму от $150 до $200. По сообщению Recorded Future, злоумышленники успешно взломали по меньшей мере два компьютера, принадлежащих американским военным, а сама кража данных может серьезно повлиять на деятельность вооруженных сил США за рубежом.
Агентство вышло на прямую связь с хакером и выяснило, что документы он получил, воспользовавшись уязвимостью роутеров Netgear, о которой стало известно в начале февраля. С помощью поисковой системы Shodan взломщик обнаружил огромное количество незащищенных устройств и в ходе направленной хакерской атаки смог извлечь из них определенные документы. Все это сотрудники агентства узнали непосредственно от самого дельца.
Благодаря такой незамысловатой схеме, хакер получил доступ к компьютеру руководителя станции по обслуживанию беспилотников Reaper на военно-воздушной базе Крич в Неваде (США). Затем взломщик похитил файлы с руководствами по эксплуатации и обслуживанию летательного аппарата, а также список уполномоченных лиц, имеющих право управлять им. В Recorded Future отмечают, что такие данные не засекречены, но могут быть использованы «с целью получения доступа к техническим характеристикам и уязвимостям одного из самых совершенных с технологической точки зрения летательных аппаратов».
Позднее тот же самый хакер выставил на продажу новые документы: в этот раз предлагался десяток учебных материалов о том, как обезвредить самодельное взрывное устройство, как управлять танком модели M1 Abrams, и файл с данными по тактикам танкового боя. Хотя агентству не удалось выяснить у хакера источник всех документов, эксперты Recorded Future полагают, что им стал сотрудник сухопутных войск США.
Специалист исследовательского агентства Андрей Баресейвич утверждает: несмотря на то, что эти документы не засекречены, для вооруженных сил они могут быть крайне важными. По его мнению, «данные документы могли попасть в руки террористических группировок в любой точке земного шара, и они бы узнали, как американскую армию можно обхитрить, а также переняли бы ее методы работы».
В середине июня о хищении данных сообщили в министерство внутренней безопасности. Баресейвич назвал ситуацию «крайне тревожной», но не знал, насколько об этом осведомлено правительство. Министерство внутренней безопасности США от комментариев отказывается и предлагает обращаться с вопросами в Пентагон.
Пресс-секретарь министерства обороны в свою очередь заявляет: «Мы не намерены каким-либо образом комментировать украденные документы и поэтому не можем дать по этому поводу никакой информации».
Недостаточная защищенность
Больше всего Баресейвича беспокоит то, компьютеры, которыми пользуется личный состав вооруженных сил, имеют недостаточную степень защиты. По-видимому, система и вовсе доступна через обычное интернет-соединение, — а из-за этого она тут же становится потенциальной мишенью для любого злоумышленника.
Специалист подчеркивает: «Получить документы для хакера было проще простого. И тут встает новый вопрос: использовался ли для этого личный компьютер? В таком случае проблема окажется еще более глубокой». При этом Баресейвич вспомнил недавние утечки из штата сотрудников АНБ, которые произошли во время активной фазы скандала вокруг Эдварда Сноудена и собранной им колоссальной базы данных, а также после кражи кибероружия группировкой «Теневые брокеры». В последние месяцы с утечками важного программного кода столкнулось и ЦРУ, — все началось с того, что портал Wikileaks получил ряд документов с описанием цифрового арсенала ведомства.
Баресейвич предлагает возможные пути выхода из сложившейся ситуации: «Правительственные организации должны активно совершенствовать стратегию своей деятельности. Недостаточная слаженность рабочего процесса оказалась более серьезной проблемой, чем мы ожидали».
Перевод Антона Бундина
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