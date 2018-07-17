В фокусе внимания Китая: как ракетные технологии помогают сделать переработку угля более чистой

Пекин, 17 июля / Синьхуа / — Технологии, использующиеся для разработки «сердца» ракет, помогают Китаю , одному из главных потребителей угля в мире, сделать переработку угля более чистой и эффективной.

"В Китае значительная часть зерна, которое вы едите каждый день, была выращена с использованием химических удобрений, которые производятся с помощью технологии газификации угля, которая, в свою очередь, пришла из ракетных технологий", — рассказал Чжу Юйин, заместитель гендиректора Changzheng Engineering Co. /CECO/ — компании при Китайской академии ракетных технологий /CALT/.

"Многое из вашей одежды, неметаллических деталей в автомобиле, предметов повседневного обихода — продукты углехимической промышленности", — сказал Чжу Юйин.

В Китае нет больших запасов нефти и газа, но есть достаточно большие запасы угля. Чистое и высокоэффективное использование угля является важным фактором обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития.

В настоящее время в Китае используют уголь тремя разными способами: прямое сжигание, коксование и газификация. Последний способ является самым чистым, но в то же время и самым сложным. Технология газификации угля может быть использована для производства химического сырья и экологически чистого топлива. На сегодняшний день лишь 7 процентов угольных ресурсов перерабатываются таким способом.

Как пояснил Чжу Юйин, газификация — это процесс превращения углеродных и водородных компонентов, содержащихся в угле, в монооксид углерода и газообразный водород, которые являются сырьем для производства многих видов химической продукции. Для газификации угля необходимо высокотехнологичное специальное оборудование.

В начале 21-го века Китай отставал от других стран по технологии газификации, что сдерживало развитие углехимической отрасли, китайские предприятия сильно зависели от импортных технологий, что значительно повышало стоимость производства.

Самая сложная часть технологии — это создание газификатора.

Специалисты из CALT, занимающиеся разработками жидкотопливного ракетного двигателя, обнаружили, что технологии и оборудование для изготовления ракетного двигателя могут быть адаптированы для создания газификатора угля.

Они работали пять лет, преодолевая финансовые и технические сложности, и, наконец, в 2009 году успешно разработали газификатор.

"Благодаря нашей специальной технологии газ, жидкие и твердые выбросы, образующиеся в процессе газификации угля, могут быть должным образом утилизированы и переработаны, что делает процесс газификации более чистым и безвредным для экологии", — сказал Чжу Юйин.

"Например, при сжигании угля выделяется большое количество загрязняющей атмосферу двуокиси серы. Наша технология позволяет превратить серные соединения в сероводород, который подвергается рекуперации. Мы можем рекуперировать свыше 99,5 процента сернистых загрязняющих веществ. Наша технология также позволяет снизить выбросы пыли", — пояснил Чжу Юйин.

На сегодняшний день компания CECO произвела уже 87 газификаторов и занимает свыше половины китайского рынка газификации угольной пыли. CECO также получила более 20 патентов в США , Европе и других странах и регионах.

Недавно компания разработала первый газификатор для лигнита /бурый уголь/ — мягкого «молодого» угля с большим содержанием воды. В Китае имеются большие запасы бурого угля в АР Внутренняя Монголия , провинциях Юньнань и Гуйчжоу. На этот вид угля приходится 13 процентов всех угольных ресурсов страны. Встала задача эффективного использования этих ресурсов.