Регистрация в соцсетях по паспорту стала на шаг ближе к реализации

Законопроект, предусматривающий регистрацию в социальных сетях исключительно по паспорту или его скану, продвинулся еще на шаг к его принятию. В настоящее время документ подготовлен к рассмотрению в первом чтении. Госдума обсудит его на сегодняшнем заседании.

Авторы законопроекта, конечно же, преследуют благие цели — они говорят о том, что в Сети необходимо защищать детей, подростков.

Инициатива подогревается наличием разнообразных групп в соцсетях, которые могут быть потенциально опасны для детей и подростков.

Наталья Касперская , президент группы компаний (ГК) InfoWatch, еще в марте обратила внимание Владимира Путина на распространение в социальных сетях групп, пропагандирующих среди подростков насилие, суицид и наркотики. Глава государства поддержал мнение владелицы ИБ-комании.

Авторы законопроекта комментируют эту инициативу следующим образом:

«В России дети в среднем начинают выходить в Сеть в 10 лет, в городах-мегаполисах — Москве Санкт-Петербурге , этот возраст составляет 9 лет. Почти 80% российских детей признались, что у них есть профиль в социальных сетях».

«Однако в интернете присутствуют опасные для детей социальные группы, направленные на деструктивную активность».

Также было отмечено, что установить владельцев таких опасных аккаунтов крайне сложно.

Депутаты обратили внимание и на опасности, подстерегающие взрослых — это различные мошеннические схемы, которые пытаются навязать фейковые учетные записи. По мнению авторов, новый законопроект как раз решит проблему фейковых аккаунтов.

«Для решения проблемы фейковых аккаунтов проектом предлагается установить, что при регистрации в социальной сети физическое лицо обязано предоставить в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации), позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица, а также согласие на обработку его персональных данных».