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В полиции Челябинской области напомнили о штрафах при замене паспортов
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В полиции Челябинской области напомнили о штрафах при замене паспортов 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
В полиции Челябинской области напомнили, чем грозит затягивание оформления нового российского паспорта.
Речь идёт как о тех, кто получает его впервые, в 14 лет, так и о тех, кому необходимо получить новый документ при исполнении 20 и 45 лет.
«Законом определен срок предоставления документов, необходимых для замены паспорта. Это 30 дней с момента наступления события. Такой же срок определен, если нужно поменять паспорт при изменении анкетных данных, а также внешности или пола. При несвоевременной подаче документов предусмотрен штраф по части 1 статьи 19.15 КоАП в размере от двух до трёх тысяч рублей», — отметили в Миграционной службе региона.
Подать заявление на получение нового удостоверения можно в территориальном отделении по вопросам миграции, многофункциональном центре или через Единый портал госуслуг со скидкой 30 процентов.
При этом срок оформления внутреннего паспорта отличается. При обращении по месту жительства он составит 10 дней, не по месту месяц, а при подаче документов через Единый портал всего 1 час.
С начала 2018 года в Челябинской области оформлено более 80 тысяч паспортов.
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