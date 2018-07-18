Советник Трампа считает, что Си Цзиньпин блокирует торговую сделку с США

"Насколько мы знаем, председатель Си [Цзиньпин] в настоящий момент не желает заключить сделку", — заявил Кадлоу, занимающий пост руководителя Национального экономического совета в администрации США

Советник Трампа высказал мнение, что китайский лидер хочет замедлить процесс разрешения противоречий между его страной и США. Кадлоу предположил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который ведет переговоры с администрацией Трампа, и другие китайские руководители хотели бы продвигаться дальше в процессе урегулирования противоречий, однако они не делают этого из-за позиции лидера их страны. «Мы ждем его (Си Цзиньпина — прим. ТАСС), — добавил Кадлоу. Мяч на его стороне».

Экономический советник Трампа заявил, что Китай может в любой момент добиться отмены американских тарифов, введенных в отношении его товаров. Для этого, по словам Кадлоу, Пекину необходимо продемонстрировать более приемлемый для американской стороны подход и предпринять шаги, к которым призывают США и другие страны. В качестве таких шагов советник Трампа назвал снятие нетарифных барьеров для импорта, отмену запрета для иностранных компаний на 100-процентное владение действующими в Китае компаниями, а также прекращение «кражи» интеллектуальной собственности, в которой США обвиняют китайские компании.

Кадлоу также сообщил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер , который 25 июля побывает с визитом в Вашингтоне и встретится с Трампом, выдвинет важное предложение по урегулированию торговых споров между ЕС и США. «Мне сообщили, что он приедет с очень важным торговым предложением», — сказал Кадлоу. Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что Юнкер в ходе своей встречи с Трампом намерен обсудить возможность начала переговоров по заключению сделки, предусматривающей уменьшение размера пошлин на импорт автомобилей.

6 июля, в соответствии с заявлениями президента США Дональда Трампа о «краже Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» и «несправедливой» торговой практике Пекина, Вашингтон ввел 25%-ные пошлины на китайские товары, общая сумма которых составляет $34 млрд Власти КНР незамедлительно ответили введением новых тарифов на аналогичную по стоимости импортируемую американскую продукцию. На прошлой неделе представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил, что правительство США подготовило дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд, в отношении которых будут введены тарифы в размере 10%.