Россия упростит получение гражданства для квалифицированных иностранных специалистов 

На текущий момент иностранцы могут получить российское гражданство в упрощенном виде в том случае, если они более трех лет работают на территории России. По предложению МВД упрощенный режим может стать доступен для иностранцев уже спустя год работы в России.
«За время действия этой нормы можно сделать вывод, что она работает плохо, всего 24 квалифицированных специалиста получили гражданство РФ. В целях создания дополнительных преференций нами подготовлен проект федерального закона, предусматривающий сокращение этого срока до одного года, а также пересмотр перечня профессий и специальностей», — пояснил Горовой на заседании комитета по безопасности Совета Федерации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести либерализацию процесса получения российского гражданства. В конце июня в Госдуму внесли законопроект, упрощающий получение гражданства жителям СНГ.