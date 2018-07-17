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Культурный центр «Вдохновение» приглашает на пленэр 

Управа района Ясенево 59 минут назад
Фото: Управа района Ясенево
21 июля второй Московский пленэр, посвященный «Городу будущего», пройдет во всех культурных центрах Москвы. Тематика выбрана не случайно, Москва — стремительно развивающийся мегаполис, в котором ежедневно происходят изменения: строятся новые жилые дома, реконструируются памятники, открываются новые транспортные узлы, облагораживаются парковые зоны.
Любой желающий сможет поделиться здесь своими идеями преображения Москвы и изобразить ее, такой, какой он видит ее сегодня и в будущем.
Что сделает столицу еще более безопасным, красивым и удобным городом? Какие новые архитектурные решения, постройки, парки и скверы, транспорт и технологии будущего нужны мегаполису? Гости пленэра смогут изобразить свое видение современной Москвы, а также свои пожелания по развитию инфраструктуры города с пока еще воображаемыми деталями городского пейзажа, чтобы через некоторое время сравнить свой рисунок с уже реализованными проектами.
Опытный художник, преподаватель студии «Радуга», Павел Андреевич Боркунов подскажет участникам пленэра, как правильно изобразить урбанистический пейзаж, в какой стилистике работать, как составить композицию и поможет каждому участнику пленэра завершить свою работу.
Пленэр рассчитан на детей от 6 лет и взрослых. Начало в 12 часов.
Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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