Как большевики изменили Россию после прихода к власти

Большевики не только втянули Россию в хаос и междоусобицу, но и способствовали положительным преобразованиям во всех сферах жизни. Благодаря советской власти население получило немыслимые в царское время права и возможности.

Прекратили войну

26 октября 1917 года после доклада Ленина большевики приняли «Декрет о мире», в котором предлагалось «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом, демократическом мире» без аннексий и контрибуций. В документе новые власти заявляли об отказе от принципов тайной дипломатии и давали добро на публикацию секретных договоров, заключенных царским и Временным правительствами. Переговоры о мире начались 22 декабря 1917 года. После трех дней обсуждения страны германского блока согласились на советские инициативы, однако при условии сохранения аннексий и контрибуций. Сепаратный мир, подписанный между советской Россией и Центральными державами 3 марта 1918 года, ознаменовал не только прекращение войны, но и признание Россией поражения. [С-BLOCK] Брестский договор, по которому Россия теряла значительные территории, вызвал резкую критику как со стороны внутрипартийной оппозиции, так и практически всех политических сил страны. Но в нем были и свои плюсы. Британский историк Ричард Пайпс заметил, что, прозорливо пойдя на унизительный мир, Ленин выиграл необходимое время и смог заслужить широкое доверие большевиков. Дальнейшие действия советского правительства, по сути, спровоцировали Германию на разрыв Брестского мира, вслед за чем она капитулировала перед западными союзниками. Брестский мир при всей его противоречивости в итоге свел на нет роль Германии во внешнеполитическом окружении советской державы, но главное, он прекратил изнурительную для народа многолетнюю войну и позволил России сэкономить значительные силы и средства, что в дальнейшем сыграло едва ли не решающую роль в отражении интервенции.

Вернули землю

Для того, чтобы заручиться поддержкой самого многочисленного класса в стране — крестьянства — Ленин вынес на утверждение соратников по партии «Декрет о земле», идея которого была позаимствована у эсеров . Декрет был принят на Втором всероссийском съезде советов 8 ноября 1917 года. Документ предусматривал переход помещичьих и других земель в распоряжение крестьянских комитетов и уездных Советов впредь до окончательного решения всех земельных вопросов Учредительным собранием. Интересно, что по данным Наркомзема 15% помещичьей земли уже было захвачено крестьянами до октября 1917 года. [С-BLOCK] В Декрет также вошел «Наказ о земле», составленный еще в августе, согласно которому частная собственность на землю отменялась, а земля объявлялась «всенародным достоянием» и подлежала уравнительному разделу между крестьянами по трудовой потребительской норме. Декрет постановлял: «Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования». По данным Центрального Управления Землеустройства к концу 1920 года в 36 губерниях Европейской части России из 22 847 916 десятин нетрудовых земель в распоряжение крестьянства поступило 21 407 152 десятин, что увеличило площадь крестьянских земель с 80 до 99,8%.

Национализировали имущество

Чтобы избежать подрывной деятельности «буржуазных элементов» и выполнить свои обещания перед трудящимися советское государство провело национализацию путем принудительной и полной конфискации принадлежавших крупному капиталу основных средств производства и банков. С декабря 1917 по февраль 1918 года в России было национализировано большое количество промышленных предприятий, собственники которых занимались саботажем и организацией контрреволюционных заговоров, а также предприятий, принадлежавших эмигрировавшим за границу капиталистам. В конце 1917 года большевики национализировали банки, уличенные в финансировании контрреволюции, которые нарушали установленный за ними контроль со стороны рабочего класса. 22 апреля 1918 года была национализирована внешняя торговля, а 28 июня пришло время крупных предприятий всех отраслей промышленности. Ленин в условиях национализации важнейшее значение придавал обучению трудящихся управлением делами общества и производства. «Конфисковать можно с одной „решительностью“ без уменья правильно учесть и правильно распределить, обобществить же без такого уменья нельзя», — констатировал вождь пролетариата.

Дали права

2 ноября 1917 года к первым декретам Советской власти был добавлен еще один документ, укреплявший влияние большевиков на национальных окраинах — «Декларация прав народов России». Она провозглашала отмену всех национальных и религиозных привилегий и ограничений, а также право наций, входивших в состав Российской империи на «самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». Наличие таких прав, без сомнения угрожавших целостности России, тем не менее позволяло надеяться на успех советской власти в обширных регионах страны, где еще не успел сформироваться пролетариат. В декларации подписанной Лениным и Сталиным, в частности, говорилось: «Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет больше помещичьей собственности на землю — она упразднена, раскрепощаются солдаты и матросы от власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и сменяемы. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола капиталистов, ибо отныне будет установлен контроль рабочих над водами и фабриками. Все живое и жизнеспособное раскрепощается от ненавистных оков».

Обеспечили социальные гарантии

11 ноября 1917 года большевики выполнили то, что давно обещали рабочим — приняли Декрет «О восьмичасовом рабочем дне». Согласно Декрету рабочее время, определяемое правилами внутреннего распорядка предприятия, не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю, включая и время, употребляемое на чистку машин и на приведение в порядок рабочего помещения. Постепенно обеспечивались и другие социальные гарантии: сокращалась рабочая неделя, вводились ежегодные оплачиваемые отпуска, в том числе — декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком, а также пенсии по старости и инвалидности, создавались механизмы бесплатной и общедоступной медицинской помощи. По мере возможности власти решали жилищные проблемы. Из рабочих казарм, зачастую с нарами в несколько этажей, и ночлежек трудящихся переселяли сначала в коммунальные квартиры и общежития с удобствами, затем появилась возможность давать бесплатно пусть небольшие, но отдельные квартиры с недорогими коммунальными услугами.

Провели электрификацию

В 1920 году в разгар Гражданской войны советское правительство по инициативе и под руководством Ленина разработало перспективный план электрификации страны — знаменитый ГОЭЛРО. План предусматривал преобразование не только сферы энергетики, но и всей экономики страны. Стали интенсивно развиваться задействованные в хозяйственной деятельности территории. В выполнении планов по электрификации страны советское правительство всячески поощряло инициативы частников, которые могли рассчитывать на налоговые льготы и кредиты от государства. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10–15 лет, охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Кавказский и Туркестанский), где предусматривалось строительство 30 электрических станций общей мощностью 1,75 млн кВт. Этот грандиозный проект во многом заложил основы будущей индустриализации страны. Посетивший советскую Россию писатель-фантаст Герберт Уэллс писал по поводу ГОЭЛРО: «Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населённой неграмотными крестьянами, лишённой источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность? Я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром».

Ввели всеобщую грамотность