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Роструд организовал горячую линию для защиты прав работников предпенсионного возраста
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Роструд организовал горячую линию для защиты прав работников предпенсионного возраста 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Православие и мир
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Роструд организовал консультационные пункты и горячую линию в государственных инспекциях труда для защиты трудовых прав специалистов предпенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, опубликованного на официальном сайте.
"В государственных инспекциях труда организованы консультационные пункты и работа горячей линии по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении работников предпенсионного возраста", — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили ТАСС, что номера телефонов можно найти на сайтах отделений государственных инспекций труда.
Пресс-служба Роструда сообщает, что вопросы защиты трудовых прав работников, в том числе пенсионного и предпенсионного возраста, а также необходимость сохранения рабочих мест граждан старшего поколения обсуждался в ходе совещания, проведенного руководителем Федеральной службы по труду и занятости Всеволодом Вуколовым с руководителями государственных инспекций труда. По словам главы ведомства, для снижения риска увольнения или нарушения трудовых прав данных категорий граждан необходимо осуществлять мониторинг предприятий, где осуществляют трудовую деятельность граждане данной возрастной категории.
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