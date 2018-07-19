Роструд организовал горячую линию для защиты прав работников предпенсионного возраста

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Роструд организовал консультационные пункты и горячую линию в государственных инспекциях труда для защиты трудовых прав специалистов предпенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, опубликованного на официальном сайте.

"В государственных инспекциях труда организованы консультационные пункты и работа горячей линии по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении работников предпенсионного возраста", — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили ТАСС, что номера телефонов можно найти на сайтах отделений государственных инспекций труда.