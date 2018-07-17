Заксобрание Свердловской области утвердило половину состава Общественной палаты

Сегодня депутаты свердловского заксобрания утвердили список из 14 кандидатов, которые войдут в состав Общественной палаты Свердловской области , передает корреспондент «ФедералПресс» . Комитет по региональной политике и развитию МСУ проанализировал работу нынешнего состава ОПСО, после чего принял решение об утверждении списка претендентов.

На заседании парламента вице-спикер заксобрания отметил: «Некоторые кандидаты планировали отстаивать интересы общественных организаций, которые их выдвинули».