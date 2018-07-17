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Заксобрание Свердловской области утвердило половину состава Общественной палаты
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Заксобрание Свердловской области утвердило половину состава Общественной палаты 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня депутаты свердловского заксобрания утвердили список из 14 кандидатов, которые войдут в состав Общественной палаты Свердловской области, передает корреспондент «ФедералПресс». Комитет по региональной политике и развитию МСУ проанализировал работу нынешнего состава ОПСО, после чего принял решение об утверждении списка претендентов.
На заседании парламента вице-спикер заксобрания отметил: «Некоторые кандидаты планировали отстаивать интересы общественных организаций, которые их выдвинули».
Напомним, на прошлой неделе, 13 июля, комитет по региональной политике и местному самоуправлению подтвердил результаты голосования рабочей группы, которая выбрала из 43 всего 14 претендентов. Также отметим, что это лишь часть будущей Общественной палаты, остальных 14 кандидатов назначит губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.
Первую половину ОПСО составят Феликс Бадаев, Александр Бухгамер, Шлема (Семен) Спектор, Юрий Судаков, Евгений Тетерин, Владимир Щелоков и председатель палаты Владимир Винницкий. Все они и ранее входили в Общественную палату. А впервые членами ОПСО станут Сергей Павленко, Алексей Киселев, Борис Колесников, Елена Зверева, Лариса Крапивина и Ирина Левина.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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