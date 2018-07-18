Кто стал членом общественной палаты от губернатора Свердловской области 

Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении «губернаторской» части списка общественной палаты Свердловской области. В него вошли сразу 14 известных персон, об этом сообщает в среду, 18 июля, «АиФ-Урал».
Согласно указу, членами общественной палаты станут несколько свердловчан, являющихся доверенными лицами Владимира Путина. Среди них сопредседатель регионального штаба ОНФ Анастасия Немец, герой России Сергей Воронин, председатель Свердловского союза журналистов Александр Левин, учредитель благотворительного фонда «Верба» и участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, президент благотворительного фонда по поддержке спорта и биатлонист Антон Шипулин. Кроме того, членом ОП станет почетный гражданин Свердловской области, генерал-майор Юрий Судаков, он выбран по утвержденной ранее квоте Законодательного собрания региона. Еще одно доверенное лицо президента — сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина Жанна Рябцева отказалась от участия в конкурсе, объяснив это желанием дать дорогу молодым. Вместо нее общероссийский народный фронт в общественной палате будет представлять координатор «Молодежки ОНФ» в Свердловской области Юлия Итяйкина, ее кандидатура была утверждена главой региона.
Кроме того, в состав общественной палаты региона войдут заслуженный учитель России и почетный гражданин Первоуральска Владимир Валькер, исполнительный вице-президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева, председатель регионального отделения российского военно-исторического общества Александр Емельянов, вице-президент регионального союза малого и среднего бизнеса Сергей Майзель, председатель союза композиторов Свердловской области и дедушка уральского рока Александр Пантыкин, начальник регионального штаба союза добровольцев России Вадим Савин, председатель совета главных конструкторов региона Леонид Шалимов, а также член президиума координационного совета объединения работодателей и профсоюзов автомобильного транспорта УрФО Владимир Щукин.
Отметим, срок полномочий нынешних членов ОП региона истекает 21 августа. В этот раз кандидаты для нового состава, утверждаемые губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, отбирались во время открытого конкурса. В состав комиссии, занимавшейся отбором, вошли члены регионального правительства, администрации губернатора и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Возглавил жюри первый замруководителя администрации главы региона Вадим Дубичев.
Всего в общественную палату Свердловской области войдут 42 человека. Из них 14 человек — утверждены главой региона, 14 — законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций и региональных общественных объединений. И, наконец, еще 14 человек будут определены теми членами ОП, которые были утверждены губернатором и ЗакСо, по представлению местных объединений.