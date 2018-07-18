Кто стал членом общественной палаты от губернатора Свердловской области

Отметим, срок полномочий нынешних членов ОП региона истекает 21 августа. В этот раз кандидаты для нового состава, утверждаемые губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, отбирались во время открытого конкурса. В состав комиссии, занимавшейся отбором, вошли члены регионального правительства, администрации губернатора и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова . Возглавил жюри первый замруководителя администрации главы региона Вадим Дубичев

Всего в общественную палату Свердловской области войдут 42 человека. Из них 14 человек — утверждены главой региона, 14 — законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций и региональных общественных объединений. И, наконец, еще 14 человек будут определены теми членами ОП, которые были утверждены губернатором и ЗакСо, по представлению местных объединений.