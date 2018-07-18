Ещё
Кто стал членом общественной палаты от губернатора Свердловской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто стал членом общественной палаты от губернатора Свердловской области 

АиФ Урал 29 минут назад
Фото: АиФ Урал
Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении «губернаторской» части списка общественной палаты Свердловской области. В него вошли сразу 14 известных персон, об этом сообщает в среду, 18 июля, «АиФ-Урал».
Согласно указу, членами общественной палаты станут несколько свердловчан, являющихся доверенными лицами Владимира Путина. Среди них сопредседатель регионального штаба ОНФ Анастасия Немец, герой России Сергей Воронин, председатель Свердловского союза журналистов Александр Левин, учредитель благотворительного фонда «Верба» и участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, президент благотворительного фонда по поддержке спорта и биатлонист Антон Шипулин. Кроме того, членом ОП станет почетный гражданин Свердловской области, генерал-майор Юрий Судаков, он выбран по утвержденной ранее квоте Законодательного собрания региона. Еще одно доверенное лицо президента — сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина Жанна Рябцева отказалась от участия в конкурсе, объяснив это желанием дать дорогу молодым. Вместо нее общероссийский народный фронт в общественной палате будет представлять координатор «Молодежки ОНФ» в Свердловской области Юлия Итяйкина, ее кандидатура была утверждена главой региона.
Кроме того, в состав общественной палаты региона войдут заслуженный учитель России и почетный гражданин Первоуральска Владимир Валькер, исполнительный вице-президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева, председатель регионального отделения российского военно-исторического общества Александр Емельянов, вице-президент регионального союза малого и среднего бизнеса Сергей Майзель, председатель союза композиторов Свердловской области и дедушка уральского рока Александр Пантыкин, начальник регионального штаба союза добровольцев России Вадим Савин, председатель совета главных конструкторов региона Леонид Шалимов, а также член президиума координационного совета объединения работодателей и профсоюзов автомобильного транспорта УрФО Владимир Щукин.
Отметим, срок полномочий нынешних членов ОП региона истекает 21 августа. В этот раз кандидаты для нового состава, утверждаемые губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, отбирались во время открытого конкурса. В состав комиссии, занимавшейся отбором, вошли члены регионального правительства, администрации губернатора и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Возглавил жюри первый замруководителя администрации главы региона Вадим Дубичев.
Всего в общественную палату Свердловской области войдут 42 человека. Из них 14 человек — утверждены главой региона, 14 — законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций и региональных общественных объединений. И, наконец, еще 14 человек будут определены теми членами ОП, которые были утверждены губернатором и ЗакСо, по представлению местных объединений.
АиФ Урал: последние новости
В Екатеринбурге отец устроил спектакль, чтобы не платить алименты сыну Железный уговор. Власти Екатеринбурга отдадут бизнесу трамваи и троллейбусы На уборку в Шарташском лесопарке пожалуются губернатору и в прокуратуру
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии165
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе83
Трамп определился с отношением к России565
В Сирии разбился военный самолет21
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение