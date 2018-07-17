Какие инженерные сооружения помогли Ивану Грозному взять Казань

Казанское ханство, располагавшееся на восточных рубежах Московии, неоднократно разоряло своими набегами русские земли. Менее чем через год после венчания на царство Иван Грозный , осознавая угрозу укреплявшемуся государству, решил нанести удар именно по Казани . Однако первый (1547-1548) и второй походы (1549-1550) не увенчались успехом, в том числе из-за недостаточной подготовленности армии. В итоге в этом вопросе помог гуляй-город.

Участвовавшая в штурмах конница, главный вид вооружённых сил того времени, была не приспособлена к осаде крепости. Для взятия Казани нужны были не только традиционные войска, но и достижения всей военно-инженерной мысли XVI века.

Постройка плацдарма для осады

Отдалённое положение Казани от крупных русских городов было проблемой для обеспечения войска, по этой причине зимой 1550 года было принято решение построить плацдарм для предстоящего штурма. Возведение крепости Свияжск, расположенной на Волге в 25 километрах от столицы ханства, было поручено Ивану Выродкову.

Инженер решил изготовить элементы деревянной крепости за тысячу километров от Казани, а затем доставить их к месту назначения традиционным для того времени способом — сплавом. Детали из-под Углича отправлялись вниз по течению Волги до слияния с рекой Свиягой, где и было намечено строительство будущего плацдарма. Готовые элементы собирались на месте как конструктор, что для XVI века было весьма оригинальным решением. Недостающие части крепости изготавливались прямо в Свияжске.

Армия

После постройки опорного пункта Иван IV собрал 150-тысячную армию, состоявшую не только из привычных родов войск, но и принципиально новых. Основу вооружённых сил в XVI веке составляло поместное войско (дворянская конница), которое состояло из «детей боярских» и «слуг вольных», получавших за службу земельные наделы.

Войско собиралось лишь на время войны, в случае которой всем владельцам вотчин и поместий надлежало выступать в поход со своими лошадьми, оружием и экипировкой. Обмундирование состояло по преимуществу из кольчужного панциря, появившейся под влиянием татар сабли, а также лука и стрел. К моменту похода на Казань в 1552 году многие служилые люди обзавелись огнестрельным оружием, однако незадолго до этого появился поголовно оснащённый им постоянный пеший род войск — стрельцы.

Он был образован в 1550 году, получив боевое крещение во время победного штурма столицы ханства. По мнению ряда исследователей, в боевом отношении стрельцы превосходили не только поместное войско, но и пехоту стран Запада. В осаде Казани также принимали участие пехотинцы-ополченцы, выходцы из крестьян и посадских, владевшие по преимуществу холодным оружием.

Огнестрельное оружие

Развитию артиллерии положила начало «пушечная изба», появившаяся в Москве в 1488 году, а впервые огнестрельное оружие — тюфяки — на Руси было использовано в 1382 году против армии Тохтамыша.

К началу похода на Казань Иван IV собрал 150 единиц осадных орудий, не считая ручных пищалей (ружей), являвшихся аналогами изобретённых на Западе в XIV веке аркебуз. Такие ружья из-за большой тяжести использовали в сочетании с какой-либо опорой, совершая выстрел при помощи поджога фитиля. Стрелецкие пищали, в отличие от оружия ополчения, были более совершенными — с курком и спусковым крючком.

Артиллерия подразделялась на полковые пушки небольшого калибра и осадные, стрелявшие каменными или металлическими ядрами. Орудиям больших калибров было принято тогда давать особые названия: «Сокол», « Львова голова», «Грановитая» и тому подобные.

Хотя крепость Казани была деревянной, артиллерия не могла её легко пробить из-за замысловатой конструкции: стены были сделаны из дуба, а пространство между ними засыпано перемешанной с камнями глиной. Кроме того, перед крепостью были выставлены наполненные землёй деревянные срубы для защиты от ядер. Для взятия города потребовались серьёзная инженерная подготовка.

Осадные сооружения

Несмотря на превосходство русского войска по качеству вооружения и численности, взять крепость без грамотных осадных сооружений не удалось бы. Руководил инженерными работами уже упомянутый Иван Выродков. Против армии Ивана IV сражался 30 тысячный гарнизон и столько же воинов вне города.

В течение семи дней крепость была окружена деревянным частоколом и турами — башнями из плетней с землей. Для их возведения перед началом кампании войнам было приказано заготовить брёвна и корзины с почвой. Всего было построено две линии таких сооружений, перед которыми вырывали окопы для стрельбы из пищалей и луков. Позади частокола и мешков с землей размещалась артиллерия.

Инженерные сооружения возводились ночью, а рабочие укрывались за подвижной защитой. В качестве заслона мог выступать гуляй-город — передвижные, крепко смыкаемые деревянные щиты на колёсах. Побывавший в конце XVI века в Московии английский дипломат Джильс Флетчер называл эту конструкцию крепостью, отмечая, что её стены снабжены отверстиями, из которых велась стрельба из орудий.

Большая башня и подрыв стен

После того как немногочисленная артиллерия Казани была разбита, Иван Выродков приступил к строительству большой башни, изготовленной за ночь. Она состояла из трех ярусов, на которых размещались стрелявшие попеременно пушки, поскольку для их перезарядки требовалось длительное время, а наступавшим нужен был перманентный огонь. По расчетам исследователей, на башне находилось около 10 орудий. При этом за счёт большой высоты, простреливалось также пространство за стенами.

Кроме того, во время осады Казани использовали также подрыв стен пороховыми зарядами, впервые применённый в 1503 году во время итальянских войн в Неаполе . Для этих работ Иван IV пригласил англичанина Бутлера. Примечательно, что через 144 года при осаде Азова Петром I при подрыве стен погибло или было ранено около 230 человек, в то время как при штурме Казани никто из нападавших не пострадал.

В 1552 году к стенам подрывали подкоп, в него закладывали порох, а затем инженеры поджигали «палительную свечу», так чтобы минер успел закрыть камеру и выйти из галереи на безопасное расстояние. В частности, таким образом казанцы были лишены источника питьевой воды, который находился рядом с одной из городских башен.

Инженеры подложили под неё пороха намного больше, чем требовалось, чтобы произвести взрывом подавляющее впечатление на осаждённых. При этом татары совершенно не знали, как противодействовать минам, для них это было новое вооружение.

Продолжавшаяся 38 дней осада Казани закончилась полной капитуляцией, чему способствовали как традиционные методы осады, так и впервые использованные нововведения, которые способствовали дальнейшему укреплению Московского царства.