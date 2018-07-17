Патрульными группами выявлено 64 случая нарушений правил безопасности на водных объектах Иркутской области в выходные 

В Иркутской области в ходе
патрулирований в минувшие выходные было выявлено 64 случая нарушений
правил безопасности на водных объектах — в отношении нарушителей
составлены протоколы для привлечения их к административной
ответственности, 1 маломерное судно поставлено на штрафстоянку.
Инспекторы напоминают: вода ошибок
не прощает! Достаточно нескольких минут, чтобы случилась беда, и, к сожалению, не во всех случаях рядом оказывается спасатель. Специалисты
подчеркивают, что основная проблема подавляющего большинства трагедий —
русское «авось», на которое полагается человек. В группе риска —
безответственные судоводители, нарушающие правила плавания, эксплуатации
маломерных судов, допускающие пребывание на борту пассажиров без спасательных жилетов, находящиеся в алкогольном опьянении отдыхающие у воды, оставленные без присмотра дети.
Более 200 человек в составе
патрульных групп, состоящих из государственных инспекторов по маломерным
судам, внештатных инспекторов, сотрудников полиции, спасателей,
представителей природоохраны и рыбнадзора, администраций муниципальных
образований, старост населенных пунктов и волонтеров ежедневно
задействованы в профилактических мероприятиях — в период с 15 по 16 июля
мерам безопасности проинструктировано 673 человека, памятки с правилами
безопасного поведения на воде олучили более 900 отдыхающих.
Государственные инспекторы по маломерным судам посетили 4 детских
оздоровительных лагеря, где провели занятия с детьми. Всего с начала
июля специалисты провели 116 уроков безопасности для ребят школьного и дошкольного возраста.
Спасатели призывают жителей
региона проявлять бдительность и своевременно сообщать о нарушениях на воде, свидетелями которых они стали, на единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 3-99999.