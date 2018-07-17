Патрульными группами выявлено 64 случая нарушений правил безопасности на водных объектах Иркутской области в выходные

патрулирований в минувшие выходные было выявлено 64 случая нарушений

правил безопасности на водных объектах — в отношении нарушителей

составлены протоколы для привлечения их к административной

ответственности, 1 маломерное судно поставлено на штрафстоянку.

Инспекторы напоминают: вода ошибок

не прощает! Достаточно нескольких минут, чтобы случилась беда, и, к сожалению, не во всех случаях рядом оказывается спасатель. Специалисты

подчеркивают, что основная проблема подавляющего большинства трагедий —

русское «авось», на которое полагается человек. В группе риска —

безответственные судоводители, нарушающие правила плавания, эксплуатации

маломерных судов, допускающие пребывание на борту пассажиров без спасательных жилетов, находящиеся в алкогольном опьянении отдыхающие у воды, оставленные без присмотра дети.

Более 200 человек в составе

патрульных групп, состоящих из государственных инспекторов по маломерным

судам, внештатных инспекторов, сотрудников полиции, спасателей,

представителей природоохраны и рыбнадзора, администраций муниципальных

образований, старост населенных пунктов и волонтеров ежедневно

задействованы в профилактических мероприятиях — в период с 15 по 16 июля

мерам безопасности проинструктировано 673 человека, памятки с правилами

безопасного поведения на воде олучили более 900 отдыхающих.

Государственные инспекторы по маломерным судам посетили 4 детских

оздоровительных лагеря, где провели занятия с детьми. Всего с начала

июля специалисты провели 116 уроков безопасности для ребят школьного и дошкольного возраста.

Спасатели призывают жителей

региона проявлять бдительность и своевременно сообщать о нарушениях на воде, свидетелями которых они стали, на единый телефон доверия Главного