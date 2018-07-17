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Когда в Ханты-Мансийске отключат горячую воду?
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Когда в Ханты-Мансийске отключат горячую воду? 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Где найти график отключения горячего водоснабжения?
В Ханты-Мансийске полным ходом идет проверка и ремонт котельных и подготовка к новому отопительному сезону. В связи с этим у жителей отключают горячую воду. График отключения горячего водоснабжения опубликован на сайте администрации Ханты-Мансийска. Все работы должны быть завершены к началу сентября.
Таким образом, с 30 июля по 03 августа отключат горячую воду по улице Свободы, д. 61 и по улице Луговой, д. 9. С 06 по 10 августа без горячей воды останутся жильцы по улице Грибной, д. 8. С 23 по 27 июля — ул. Доронина, 8, ул. Ленина, 39; ул. Мира, 14; ул. К. Маркса, 19. С 06 по 10 августа — ул. Маяковского, 7, 9, 13, 15, 17; ул. Чехова, 26, 27А; ул. Калинина, 22, 22А, 26.
С 06 по 12 августа — ул. Дзержинского, 25, 39, 39А, 41; ул. Пионерская, 70; ул. Рознина, 104А. С 13 по 17 августа — ул. Свободы, 2Б, 6, 10.
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