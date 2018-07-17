Епископ Гдовский Фома возглавил Уржумскую епархию

Решением Священного Синода наместником обители назначен епископ Уржумский и Омутнинский Леонид с освобождением его от управления Уржумской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды. Епископу Леониду усваивается титул «Можайский».

Преосвященным Уржумским и Омутнинским Синод постановил быть викарию Псковской епархии епископу Гдовскому Фоме.

В миру епископ Фома — Вадим Демчук. Родился в 1983 году в городе Бельцы ( Молдавия ) в семье рабочих. С десяти лет был алтарником в церкви. После окончания средней школы переехал в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, где стал разнорабочим. В 2002 году поступил в Московскую духовную семинарию и стал послушником архиепископа Верейского Евгения

В 2007 году его приняли в число братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В течение года был послушником ризничего и келейника лаврского духовника игумена Виссариона, в 2008 году назначен секретарем-референтом наместника Лавры епископа Сергиево-Посадского Феогноста.

Также в 2008 году Вадим Демчук поступил в Московскую духовную академию. В 2009 году стал иеродиаконом (тогда же получил имя Фома в честь апостола), а в 2011 году — иеромонахом. В 2012 году отправился в Донской ставропигиальный мужской монастырь ( Москва ), получил там должность эконома.

В 2015 году Фома был назначен старшим священником приписного к Донскому монастырю храма Державной иконы Божией Матери. В этом ж году стал помощником наместника Донского монастыря по богослужебной и административной части.

В 2017 году Фома был назначен епископом Гдовским, викарием Псковской епархии, затем возведен в сан архимандрита. Заведовал канцелярией Псковской епархии. В мае 2018 года стал настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова

Фото — Вятская епархия