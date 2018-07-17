На ЧМ-2018 пришелся исторический пик авиаперевозок в России

Во время Чемпионата мира по футболу была зафиксирована рекордная для российской авиации суточная интенсивность движения в воздушном пространстве. Об этом сообщает Росавиация.

22 июня, в самый разгар группового этапа ЧМ, органы управления воздушным движением обслужили 5683 полета. В целом с начала года интенсивность перевозок растет темпами около 10%. Международных полетов в первом полугодии совершено на 12% больше, внутренних — на 8,3%.

По словам главы аналитической службы агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, мундиаль — это разовый фактор, но спрос на авиаперелеты растет и без него: «В большей степени это связано с долгосрочными позитивными тенденциями. В первую очередь, соотношение стоимости авиабилетов и средних доходов населения из года в год улучшается».

По мнению Пантелеева, ЧМ-2018 не окажет прямого долгоиграющего действия на пассажиропоток. Все будет зависеть от того, как регионы распорядятся наследием чемпионата и смогут ли привлечь к себе дополнительные деловые, туристические и спортивные потоки. «Развитие инфраструктуры авиаперевозок к чемпионату дает неплохой задел на будущее не с точки зрения количества, сколько с точки зрения качества обслуживания пассажиров», — отметил эксперт.