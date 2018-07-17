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На ЧМ-2018 пришелся исторический пик авиаперевозок в России
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Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки

На ЧМ-2018 пришелся исторический пик авиаперевозок в России 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во время Чемпионата мира по футболу была зафиксирована рекордная для российской авиации суточная интенсивность движения в воздушном пространстве. Об этом сообщает Росавиация.
22 июня, в самый разгар группового этапа ЧМ, органы управления воздушным движением обслужили 5683 полета. В целом с начала года интенсивность перевозок растет темпами около 10%. Международных полетов в первом полугодии совершено на 12% больше, внутренних — на 8,3%.
По словам главы аналитической службы агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, мундиаль — это разовый фактор, но спрос на авиаперелеты растет и без него: «В большей степени это связано с долгосрочными позитивными тенденциями. В первую очередь, соотношение стоимости авиабилетов и средних доходов населения из года в год улучшается».
По мнению Пантелеева, ЧМ-2018 не окажет прямого долгоиграющего действия на пассажиропоток. Все будет зависеть от того, как регионы распорядятся наследием чемпионата и смогут ли привлечь к себе дополнительные деловые, туристические и спортивные потоки. «Развитие инфраструктуры авиаперевозок к чемпионату дает неплохой задел на будущее не с точки зрения количества, сколько с точки зрения качества обслуживания пассажиров», — отметил эксперт.
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