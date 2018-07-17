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Беспилотник Росгвардии помог спасти пропавшую в тайге женщину
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Беспилотник Росгвардии помог спасти пропавшую в тайге женщину 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
В пресс-службе ведомства корреспонденту «РГ» сообщили, что сотрудники авиационного отряда спецназначения Управления Росгвардии по Красноярскому краю совместно с полицейскими с помощью беспилотника разыскали женщину, заблудившуюся в лесу в Большеулуйском районе.
В полицию обратился житель поселка Кытат. Он сообщил, что его жена 1979 года рождения отправилась в лес собирать ягоды и домой не вернулась. Поиски пропавшей, которые вел специально сформированный отряд, были затруднены сильной заболоченностью тайги, и к мероприятиям подключились сотрудники группы беспилотных летательных аппаратов Росгвардии.
— Мы получили заявку на выполнение поиска пропавшей гражданки, — рассказал старший авиационный техник группы БПЛА авиаотряда капитан Руслан Аншиц. — В ходе ночных полетов беспилотного летательного аппарата с использованием тепловизора были установлены предположительные места нахождения пропавшей. Координаты были незамедлительно переданы сотрудникам полиции. Указанный район тщательно прочесали и пропавшую нашли. Сейчас ее жизнь вне опасности.
А в Забайкальском крае вертолет Росгвардии Ми-8 отправился в отдаленные села Тунгокоченского района, пострадавшие от паводка. Росгвардейцы доставят пенсии и социальные пособия в три труднодоступных села Юмурчен, Красный Яр и Усть-Каренгу, которые пострадали от стихии. Также борт перевезет в сельские поселения 13 человек. Столько же пассажиров, которым необходимо попасть в краевую столицу, вертолет доставит в Читу.
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