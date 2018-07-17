Беспилотник Росгвардии помог спасти пропавшую в тайге женщину

В пресс-службе ведомства корреспонденту «РГ» сообщили, что сотрудники авиационного отряда спецназначения Управления Росгвардии по Красноярскому краю совместно с полицейскими с помощью беспилотника разыскали женщину, заблудившуюся в лесу в Большеулуйском районе.

В полицию обратился житель поселка Кытат. Он сообщил, что его жена 1979 года рождения отправилась в лес собирать ягоды и домой не вернулась. Поиски пропавшей, которые вел специально сформированный отряд, были затруднены сильной заболоченностью тайги, и к мероприятиям подключились сотрудники группы беспилотных летательных аппаратов Росгвардии.

— Мы получили заявку на выполнение поиска пропавшей гражданки, — рассказал старший авиационный техник группы БПЛА авиаотряда капитан Руслан Аншиц. — В ходе ночных полетов беспилотного летательного аппарата с использованием тепловизора были установлены предположительные места нахождения пропавшей. Координаты были незамедлительно переданы сотрудникам полиции. Указанный район тщательно прочесали и пропавшую нашли. Сейчас ее жизнь вне опасности.