Беспилотник помог ночью найти пропавшую в тайге женщину

Шесть дней назад она ушла собирать ягоды, заблудилась и все это время скиталась по тайге, сообщили РИА Новости в региональном главке Росгвардии.

В ведомстве пояснили, что о пропаже женщины сообщил муж. По его словам, его жена ушла собирать ягоды в Большеулуйском районе, однако к условленному времени не вернулась.

Тайга в этой местности сильно заболочена, потому к группе наземного поиска подключились беспилотные летательные аппараты. Примечательно, что координаты пропавшей были обнаружены с помощью тепловизора в ходе ночного полета беспилотника.