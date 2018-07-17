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Беспилотник помог ночью найти пропавшую в тайге женщину
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Беспилотник помог ночью найти пропавшую в тайге женщину 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Пятый канал
Шесть дней назад она ушла собирать ягоды, заблудилась и все это время скиталась по тайге, сообщили РИА Новости в региональном главке Росгвардии.
В ведомстве пояснили, что о пропаже женщины сообщил муж. По его словам, его жена ушла собирать ягоды в Большеулуйском районе, однако к условленному времени не вернулась.
Тайга в этой местности сильно заболочена, потому к группе наземного поиска подключились беспилотные летательные аппараты. Примечательно, что координаты пропавшей были обнаружены с помощью тепловизора в ходе ночного полета беспилотника.
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