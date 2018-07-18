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Загруженность столичных дорог оценивается в три балла
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Загруженность столичных дорог оценивается в три балла 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Столичные пробки оцениваются в три балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Так, есть заторы на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Калужском, Симферопольском, Каширском, Щелковском шоссе, Октябрьском проспекте, трассе М4 «Дон». На МКАД есть затруднения в районах: Дмитровский и Левобережный (на внешней стороне), Северное и Южное Тушино (на внешней стороне), Очаково-Матвеевское (на внешней стороне), Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное (на внутренней стороне).
В пределах МКАД наблюдаются затруднения на Ленинградском и Волоколамском шоссе, Можайском шоссе, Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, Ломоносовском проспекте, ул. Профсоюзная, Каширском и Варшавском шоссе, Кавказском бульваре, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Рязанском и Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов, Рубцовской набережной, ул. Большая Черкизовская, Ярославском, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе, ул. Большая Академическая
На Третьем транспортном кольце есть затруднения в районах Марьина Роща, Беговой, Даниловский, Сокольники, в районе Москва-Сити.
Садовое кольцо загружено на ул. Садовая-Триумфальная, Садовая-Самотечная, Нижняя Краснохолмская.
В центре основные затруднения наблюдаются на Малом Москворецком мосту, Москворецкой набережной, на Новой и Лубянской площадях, Тверском, Петровском бульварах.
По прогнозам сервиса, к 9:00 загруженность дорог составит четыре балла.
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