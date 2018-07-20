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Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла
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Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичные пробки оцениваются в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Так, есть заторы на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском шоссе, Октябрьском проспекте, трассе М4 «Дон», шоссе Энтузиастов. На МКАД есть затруднения в районах: Левобережный (на внешней стороне), Северное и Южное Тушино, (на внешней стороне), Строгино (в обе стороны), Очаково-Матвеевское (на внешней стороне), Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное (на внутренней стороне), Выхино-Жулебино (на внешней стороне), Вешняки (на внутренней стороне), Северное Медведково (на внешней стороне), Бибирево (на внутренней стороне).
В пределах МКАД наблюдаются затруднения на Ленинградском и Волоколамском шоссе, Можайском шоссе, Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, ул. Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Нахимовском проспекте, Варшавском и Каширском шоссе, ул. Подольских Курсантов, ул. Липецкая, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Рязанском и Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов, Рубцовской набережной, ул. Большая Черкизовская, проспекте Мира, ул. Енисейская, Ярославском, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе, ул. Большая Академическая
На Третьем транспортном кольце есть затруднения в районах Марьина Роща, Беговой, Хамовники, Донской, Пресненский, Даниловский, Печатники.
Садовое кольцо загружено на ул. Садовая-Каретная, Садовая-Самотечная, в районе Таганского тоннеля, ул. Валовая, Житная, Новинском бульваре.
В центре основные затруднения наблюдаются на Котельнической, Гончарной, Космодамианской, Серебрянической набережных, на Лубянской и Боровицкой площадях, ул. Балчуг, Большая Якиманка, Большая Полянка, Большая Татарская, Звонарском пер.
По прогнозам сервиса, четырехбалльная загруженность дорог продлится минимум до 14:00.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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