Пробки в Москве оцениваются в три балла

Столичные пробки оцениваются в три балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Так, есть заторы на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Боровском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Щелковском шоссе, Октябрьском проспекте. На МКАД есть затруднения в районах: Левобережный (на внешней стороне), Северное и Южное Тушино (на внешней стороне), Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное (на внутренней стороне), Выхино-Жулебино (на внешней стороне), Ярославском районе (на внешней стороне).

В пределах МКАД наблюдаются затруднения на Ленинградском и Волоколамском шоссе, Можайском шоссе, Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, Ломоносовском проспекте, ул. Профсоюзная, Каширском шоссе, проспекте Андропова, Рязанском и Волгоградском проспектах, шоссе Энтузиастов, Рубцовской набережной, ул. Большая Черкизовская, Ярославском, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе, ул. Большая Академическая, проспекте Мира, ул. Бутырская.

На Третьем транспортном кольце есть затруднения в районах Савеловский, Даниловский, Басманный, в районе Москва-Сити.

Садовое кольцо загружено на ул. Валовая в районах пересечений с ул. Житная и ул. Мытная, ул. Земляной Вал в районе станции метро «Таганская».

В центре основные затруднения наблюдаются на ул. Балчуг, Страстном бульваре.

По прогнозам сервиса, к 9:00 загруженность дорог составит четыре балла.