Самые привлекательные для инвесторов районы НСО: рейтинг

Среди муниципальных районов первое и второе места, как уже было сказано, заняли Колыванский и Здвинский районы, на третьем и четвертом — Новосибирский и Маслянинский. На пятом, шестом и седьмом — Ордынский, Тогучинский и Карасукский. На восьмом месте — Кыштовский. Примечательно, что, согласно рейтингу инвестиционной привлекательности 2016 года, Кыштовский район занимал только 26 место.

С 27-го места на девятое поднялся Черепановский район. Мошковский, Коченевский, Куйбышевский заняли 12,13,14 места соответственно.

Далее по степени инвестиционной привлекательности районы выстроились таким образом: Искитимский, Чановский, Краснозерский, Сузунский, Чулымский, и замыкает десятку Северный район.

Кочковский район на 19 месте, за ним следуют Каргатский, Усть-Таркский, Болотнинский, Венгеровский, Барабинский, Доволенский, Баганский.

Четыре последних места достались Купинскому, Убинскому, Чистоозерному и Татарскому районам.

Бердск, Среди городских округов самый привлекательный с инвестиционной точки зрения Новосибирск , за ним следуют Искитим Обь , р.п. Кольцово.

Рейтинг составлен на основе анализа 17 показателей, в числе которых наличие мер финансовой поддержки реализации инвестиционных проектов в рамках муниципальных программ, объем инвестиций в основной капитал, количество реализуемых проектов на принципах государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, уровень предпринимательской активности, динамика налоговых поступлений и др.

По степени доверия главам района или городского округа, по итогам опроса населения, лучше других выглядят Баганский и Сузунский районы. Здесь главам района доверяют 91,01% и 91,86% жителей соответственно. Следующий в списке — глава Доволенского района — ему доверяют 85,82% жителей, мэру Кольцово — 94,92%, а мэру Искитима — 76,05.