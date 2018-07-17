Энергетики запустили новый онлайн сервис «Сообщить о проблеме»

Почти в два раза увеличилось количество обращений в Центр обслуживания клиентов «Облкоммунэнерго» за два месяца его работы. Недавно энергетики запустили новый сервис — «Сообщить о проблеме» теперь можно онлайн прямо с главной страницы сайта компании. Сигнал тут же придет специалистам центра и будет принят в работу — этой возможностью уже воспользовались 20% абонентов. Две трети вопросов и жалоб от граждан по-прежнему поступают в ЦОК через единый телефон поддержки потребителей — 88002500343 (работает в круглосуточном режиме). И только десятая часть обращений приходит через почту — электронную и обычную. Все они, в основном, касаются качества электроснабжения, технологического присоединения и начисления платы за потребленные ресурсы.

«Мы рады такому росту активности наших потребителей, и неважно каким способом они к нам обращаются. Когда Центр только начинал свою работу, к нам за неделю поступало порядка 40 вопросов, сейчас их стало больше почти в 2 раза. На многие мы стараемся ответить сразу — это оперативные консультации по аварийным отключениям, например. На остальные всегда реагируем в установленный законом срок — он не превышает 14 дней, но и это время стараемся сокращать. В основном, звонят и пишут физические лица, лишь каждое десятое обращение — от юридических лиц. Если говорить о территориях, самые активные — это Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Первоуральск Полевской », — рассказала начальник Центра обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго» Ирина Гильметова.

Вопросы относительно качества услуг тепло-, водо— и электроснабжения, технологического присоединения к сетям, начисления платы за потребленные энергоресурсы можно задать по телефону, через сайт компании или по электронной почте dg_cok@okenergo.com, а также при личном посещении Центра обслуживания клиентов по адресу г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/10, кабинет № 120.