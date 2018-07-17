Два гнезда бородатой неясыти обнаружены в Керженском заповеднике

Об этом сообщает пресс служба Государственного природного биосферного заповедника «Керженский».

В ведомстве пояснили, что гнезда редкой совы находятся в северной части заповедника. Около гнезд — выводки. У одной пары два слетка, у другой — один. Возможно, кто-то из детей еще в гнезде.

Сову часто сравнивают с кошкой: мягкий пух, большие глаза. Бородатая неясыть — породистый «перс». Огромная, пушистая «ушки» не видны, голова большая, на широком приплюснутом «лице» ярко-желтые глаза. Под клювом у совы есть черная полоска-борода в обрамлении благородной седины, поэтому ее называют бородатой.

В настоящее время в Керженском заповеднике живет не менее двух-трех пар бородатой неясыти — десятая часть областной численности вида.