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Два гнезда бородатой неясыти обнаружены в Керженском заповеднике
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Два гнезда бородатой неясыти обнаружены в Керженском заповеднике 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс служба Государственного природного биосферного заповедника «Керженский».
В ведомстве пояснили, что гнезда редкой совы находятся в северной части заповедника. Около гнезд — выводки. У одной пары два слетка, у другой — один. Возможно, кто-то из детей еще в гнезде.
Сову часто сравнивают с кошкой: мягкий пух, большие глаза. Бородатая неясыть — породистый «перс». Огромная, пушистая «ушки» не видны, голова большая, на широком приплюснутом «лице» ярко-желтые глаза. Под клювом у совы есть черная полоска-борода в обрамлении благородной седины, поэтому ее называют бородатой.
В настоящее время в Керженском заповеднике живет не менее двух-трех пар бородатой неясыти — десятая часть областной численности вида.
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